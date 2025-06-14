SHINee珉豪接连参加「铁人三项+单车挑战」，2天530公里从釜山骑到首尔！网问要参加奥运吗

珉豪上月底刚参加SHINee第7次单独演唱会[E.S.S.A.Y] （Every Stage Shines Around You），一连三天火爆开唱，没休息几天又出现在铁人三项比赛和纵贯单车慈善活动，目前正在挑战2天之内从韩国东南端的釜山骑到西北端的首尔。

珉豪昨天突然在IG限动PO出首尔火车站的照片，以及车内座位及咖啡、蛋白质饮料的照片，令人好奇他的动向。



谜底在今日揭晓：珉豪的健身教练在IG限动透露，2025年韩国慈善骑行活动（KCR）正在进行中，珉豪就是挑战者之一。根据官网公开的计划，珉豪等人将在2天之内从釜山骑单车抵达首尔，完成长达530公里的骑行：今日（14日）从釜山市骑到庆尚北道闻庆市，路程320公里、耗时15小时左右，明天继续从闻庆市骑到首尔市，路程210公里、预计耗时10小时。

这是韩国最大规模的单车慈善活动，从2017年开始举办，旨在分享挑战的意义与分享的快乐，传播捐赠文化并推动共建和平和谐社会。参赛者必须从清晨到深夜不停前进，连续2天骑行超过200公里，加上今日韩国南部酷热又下暴雨，对体力和精神都是极大的考验。



而在参加单车挑战之前，珉豪还在6月8日参加了忠清北道的铁人三项大赛，并以2小时18分43秒的成绩在800名参赛者中排在第186名，相当靠前。



충주 탄금호 철인3종 대회 사진기사님이 찍어주신 고화질 민호

링크 들어가서 보면 연속촬영으로 엄청 많이 찍어주심ㅋㅋㅋㅋㅋhttps://t.co/Ng3xy5PIm7https://t.co/cGdiSa0Fz6 pic.twitter.com/ARG5nwJ82w — 3gyuu (@3gyuu_) June 8, 2025

珉豪一直以体能和热情出众闻名，其实他的父亲崔允谦就曾经是足球运动员，还参加过1988年汉城奥运会，并在退役后成为足球教练活跃至今。 也许，运动与热情就是珉豪无法阻挡的天性XD





网友无不对珉豪感到佩服，也希望他在大雨中不要感冒受伤：「但，您是歌手啊」「哥，你参加完奥运还回来当爱豆吗？」「珉豪又开演唱会又发专辑又演戏又运动，超级精力充沛」「他的体能是靠太阳能充电的吗？」「今天又热又下雨，希望珉豪平安骑完全程」「怎么看都觉得欧巴是应该去泰陵或镇川的人（*韩国两大国家代表选手村，国家级体育训练中心），感谢你还是选择了当SHINee」。



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