BTS柾国出道十年、已经是TOP巨星！依旧保持90度鞠躬打招呼的习惯：「让人心融化的可爱鹿眼」
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BTS柾国出道十年、已经是TOP巨星！依旧保持90度鞠躬打招呼的习惯：「让人心融化的可爱鹿眼」

明星   2023年6月23日   星期五14:38   Mico  

柾国（封面图源：youtube@뉴스엔・NewsenTV、FB@BIGHIT MUSIC）

【影片】BTS防弹少年团出道10周年，始终把礼貌摆第一的柾国（Jung Kook）现身机场，引来大批粉丝的尖叫声。

男团BTS成员田柾国结束了美国的海外行程后，於昨天下午回国抵达仁川机场，引来大批ARMY粉丝接机，现场则布满了热情的尖叫声。
柾国（图源：FB@BIGHIT MUSIC）

柾国一现身看见粉丝们就90度深深地弯腰鞠躬打招呼，这个习惯一直保持到现在，如今在全球拥有超高人气、站在KPOP领域TOP位置的他，依旧用90度鞠躬来面对大众，可以说是非常难得的举动。
柾国（图源：youtube@뉴스엔・NewsenTV）柾国（图源：FB@BIGHIT MUSIC）

▼韩媒拍摄柾国影片：

月初媒体报导了他的相关新闻，柾国预计在7月14日SOLO出道？疑赴美与世界级制作人合作录音，所属社则回应：「日程确定后就会公开。」
柾国（图源：HYBE娱乐，IG@hitmanb72）

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