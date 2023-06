BTS柾国出道十年、已经是TOP巨星！依旧保持90度鞠躬打招呼的习惯：「让人心融化的可爱鹿眼」

【影片】BTS防弹少年团出道10周年,始终把礼貌摆第一的柾国(Jung Kook)现身机场,引来大批粉丝的尖叫声。

男团BTS成员田柾国结束了美国的海外行程后,於昨天下午回国抵达仁川机场,引来大批ARMY粉丝接机,现场则布满了热情的尖叫声。



柾国一现身看见粉丝们就90度深深地弯腰鞠躬打招呼,这个习惯一直保持到现在,如今在全球拥有超高人气、站在KPOP领域TOP位置的他,依旧用90度鞠躬来面对大众,可以说是非常难得的举动。



Netizens comments on #Jungkook’s humbleness



“ He's still so polite and humble even after being the most famous person”



“I can't believe he hasn't changed for 11 years”



“I can't believe he's still so warm and kind after 10 years”



“I've never seen an idol who still bows like… pic.twitter.com/teOGzgzQKR