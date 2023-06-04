BTS防彈少年團柾國7月14日SOLO出道？ 疑4月赴美與世界級製作人合作錄音，所屬社回應了！

今日據韓媒報道，防彈少年團人氣成員田柾國將在7月14日發行包含英文歌曲的個人專輯，正式作為SOLO歌手出道。

柾國曾在SoundCloud分享多首自作曲《Still With You》《My You》等，並為網漫《7FATES： CHAKHO》演唱OST《Stay Alive》，去年還參與了卡達世界盃主題曲《Dreamers》，更經常在SNS分享翻唱影片，不斷證實音樂實力。



在尚未發行個人專輯的情況下，柾國儘憑《Stay Alive》、《Dreamers》、與美國歌手Charlie Puth合作的單曲《Left and Right》這三首歌，用409天時間成為最短時間內Spotify播放量破10億次的K-POP個人歌手。



今年4月，HYBE娛樂議長房時赫曾通過IG分享與柾國一起在美國錄音室與知名唱片製作人Andrew Watt、加拿大唱片製作人Cirkut的合照。 Andrew Watt曾與Sam Smith、Justin Bieber、Cardi B等大牌藝人合作，多次獲得Grammy「年度製作人」等獎項，令人對柾國的正式專輯更加期待。



HYBE娛樂的美國CEO Scooter Braun意味深長留言道：「見證歷史總是很有趣。 這些時刻是如此重要。 這是一個大事件。」



對於柾國的SOLO專輯，BIG HIT MUSIC含蓄回應稱：「日程確定後就會公開。」 靜候柾國成為BTS第6位SOLO出道的成員啦！



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