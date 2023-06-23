马东石《永恒族》后再战好莱坞！末世科幻巨制《Hell Divers》兼任主演&制作人，《极恶对决》翻拍美版

随著《犯罪都市》一连三部票房大爆，马东石进军美国好莱坞的动作也受到关注。 据外媒，马东石将为科幻电影《Hell Divers》担任主演及制作人，经纪公司Big Punch娱乐也证实了这一消息。

据电影和娱乐新闻网站《Deadline》报道，电影《Hell Divers》改编自纽约时报畅销作家Nicholas Sansbury Smith的同名末世科幻小说，讲述第三次世界大战结束两个世纪后的故事，马东石饰演男主角「Xavier」并参与制作。



《Hell Divers》小说中，人类把巨大飞艇作为最后堡垒，环绕地球寻找适合居住的地方。 大多数飞艇已因老旧而坠落地面，仅剩两艘飞艇的命运则仰赖一群被称为「Hell Divers」的人。 Hell Divers会冒著生命危险跳伞到地面寻找飞艇所需零件，以维系人类生存，其中最为传奇的核心人物就是「Xavier」。 电影将根据该系列的前3本书进行改编，目前小说已出版到第10部。



马东锡在2021年上映的电影《永恒族》中与安洁莉娜・裘莉（Angelina Jolie）对戏、首次闯入好莱坞，也成为Marvel首位韩国籍主角。 对於新片《Hell Divers》，马东石表示很荣幸能参与到这部著名科幻小说真人版的制作中，称「Xavier」是一个十分坚韧且细致的人物。制片人Ari Arad和Jerome Chen、Chris S Lee都对马东石的加入感到兴奋，称他具有无可否认的才华和魅力、独特的勇气和情感，期待他诠释出Xavier令人著迷的勇敢和精神，为观众带来后末日类型的精彩故事。



《Hell Divers》将由《秘境探险》制片商阿拉德制片公司（Arad Productions）担任制作，奥斯卡提名视觉效果主管、动画导演Jerome Chen参与制作，《迫降危机（Plane）》《救命缉约（The Contractor）》编剧J.P. Davis负责改编剧本，导演人选尚未确定。 马东石和B&C Content的Chris S Lee也将通过他们在美国的制片公司Gorilla 8 Productions参与制作。Gorilla 8 Productions致力於将已有IP打造为电影、剧集、动画等内容，目前在美国和韩国积极开发数十个影视项目。

此外，马东石还将与派拉蒙影业（Paramount）合作拍摄美版《极恶对决（The Gangster， The Cop， The Devil）》，同样担任主演及制片人之一。



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