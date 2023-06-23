早在《与神同行》就合作！《犯罪都市3》李浚赫接到马东石亲自打电话，没看剧本就决定出演

21日的《刘QUIZ ON THE BLOCK》请来因《犯罪都市3》人气高涨的演员李浚赫做客，聊到出演《犯罪都市3》的契机，竟然是因为马东石一通电话，连剧本都没看就答应了！

李浚赫在最近上映的电影《犯罪都市3》饰演反派「朱成哲」，作品和演员都获得巨大人气，不少观众吵著要他拍爱情喜剧。 提到出演该片的原因，李浚赫透露当时《犯罪都市2》还没上映，刚好他有一两年时间没有工作、只偶尔客串作品，对未来感到茫然，於是一个人跑去江华岛旅行。 这时马东石打来电话说要拍《犯罪都市3》，问他要不要演反派角色？



李浚赫和马东石其实并不很熟，只是之前拍《与神同行》时打过几次照面，似乎给对方留下了不错的印象。 当时李浚赫饰演为逃避责任而下令掩埋濒死士兵的陆军中尉「朴武信」，马东石饰演守护人类宅邸的家神「成造神」。





李浚赫从小就非常喜欢电影，读采访时看到好莱坞演员之间有很多这样的幕后故事，而且马东石前辈就是好莱坞演员，令他惊觉：「仿佛（采访中的）故事发生在自己身上，不知不觉就说了「好」，甚至连剧本都还没看。 真的非常感谢。」



结果证明李浚赫的直觉是对的！《犯罪都市2》去年5月上映后跨入「千万电影」行列，《犯罪都市3》今年5月底正式公开，上映仅21天就突破900万观影人次、连续4周稳居票房榜首，有望成为该系列第二部「千万电影」。



节目中李浚赫还分享了为已去世爱犬Popcorn做的游戏和绘本，坦言相信Popcorn在更好的地方等他，聊到深情处不禁声音哽咽。很多网友看过这期节目都对他好感更加一层，这样帅气、善良、开朗、真诚的演员，真的应该有更多机会、出演更多作品啊！



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