房时爀400亿欺诈疑云、掀起风暴！NewJeans粉丝狂欢、BTS粉丝喊心痛

近日，韩国娱乐圈再掀风暴。

据韩国金融监督院消息，HYBE创办人兼董事长房时爀涉嫌在公司上市过程中存在约4000亿（韩币，下同）规模的欺诈性不正当交易，他本人正在接受警方调查，若罪名成立恐面临刑事指控。消息一出，立即在韩国各大社群平台与粉丝圈引发热烈讨论，尤其集中於HYBE旗下两大指标性艺人——防弹少年团（BTS）与NewJeans。

根据28日金融监督院的调查结果，房时爀在上市筹备关键期向原有投资者谎称「暂无IPO（首次公开募股）计画」，甚至宣称「上市不可行」，暗地却同步推进指定审计机构申请等上市程序。与此同时，他透过由亲信设立的私募基金低价购入股份，待2020年HYBE正式上市后套现巨额差价。金融监督院认定该行为违反《资本市场法》中欺诈性不正当交易条款，目前金融监督院正在考虑将此案移交检察机关，正式进入司法调查程序。



此消息传出后，NewJeans支持者们纷纷涌上网路，留下如「NewJeans要复活了吗？ 世事难料」、「希望闵熙珍赶快带著NewJeans回归」、「NewJeans的一系列行为彷佛神来之笔」、「支持NewJeans，因果报应啊」等声音。 还有粉丝直接讽刺HYBE过去对前ADOR代表闵熙珍的指控「之前拼命说闵熙珍是背信行为」、「如果当初没抛弃NewJeans，现在恐怕已经赚超过4000亿了」。



防弹少年团相关的讨论则多以担忧为主，例如「公司成了BTS最大的弱点」、「当初创立BTS时的初心都去哪了」、「BTS马上要退伍了，为什么这个时候出事」、「天塌了，BTS退伍回来一看，公司要没了」等，粉丝们担心这起丑闻会对BTS带来不利影响。



此外，也有不少网友直接对房时爀的行为提出严厉批评，「金融监督院都要移交检察了，这事肯定有问题」、「初心不再，搞这种无谓的事情」。

本次事件恰逢HYBE与闵熙珍的经营权纠纷、NewJeans宣布解约等多起内部矛盾接连爆发，因此格外受到各界关注。 娱乐圈的局势走向、NewJeans与BTS未来的发展，也成为粉丝们密切关注的焦点。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻