军白期结束！BTS防弹少年团新专辑最快年底？ARMY准备尖叫吧！

爱豆天团防弹少年团(BTS)全员预计6月结束兵役,正式回归「ARMY」(粉丝名)身边,无论在韩国乐坛还是全球音乐市场,大家都关注他们回归的动向。

防弹少年团成员中,Jin与J-Hope已於去年退伍,接下来RM与V将於6月10日退伍,柾国与Jimin则在6月11日,SUGA则预计6月21日解除兵役。 虽然服役期间团体活动暂停,但成员们陆续推出个人专辑来抚慰粉丝思念之情。 其中,Jimin的《Who》虽在服役中发行,仍创下了Billboard Hot 100榜单连续33周上榜的K-pop最长纪录; RM的《LOST!》MV也於国际颁奖礼上屡获殊荣,包括Shark Music Video Awards、CICLOPE Festival等。



防弹少年团上一次以完整体发行专辑已是2022年6月的甄选专辑《Proof》,最后一场演唱会则是同年10月的「Yet to Come in Busan」。 所属公司HYBE多次表示,等全员归队后将展开回归活动与演唱会,并已在筹备相关内容。

然而,业界普遍认为防弹少年团不太可能一退伍就立刻推出新专辑或举办演唱会,因为要端出能满足全球粉丝期待的高完成度作品,还需要时间准备。 HYBE执行长李在相在今年3月股东大会上也说明:「成员们退伍后需要一定的准备与创作时间,公司也正与顶尖制作人合作,但艺人们仍需深入思考与准备。 一般是先制作音乐、发行专辑,然后才展开巡演。 考量到BTS已是全球顶尖艺人,接下来如何规划『下一步』,我们还在持续讨论方向。」



因此外界推测,即便一切顺利,防弹少年团的新作品可能也要等到今年底,甚至延到明年上半年。 此外,大哥Jin下月起还有包括高阳、日本、美国、英国、荷兰等地的粉丝见面会及个人活动,也让这一预测更为合理。



尽管如此,成员们对回归满怀热情。 RM曾在粉丝平台Weverse上表示:「我有很多想用音乐和语言传达的故事。」Jimin也承诺:「会为等待我们的大家献上最棒的舞台。」而在正式回归前,他们也可能像去年Jin退伍时一样,公开全员同框的画面,或是在个人活动中惊喜合体,为粉丝带来小惊喜。

