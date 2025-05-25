BTS防弹少年团Jin三登《吉米A咖秀》拍「美国版MV」，吉米法伦演「女主」申世景还原度超高！

BTS防弹少年团曾在2018年和2020年两度做客美国NBC电视节目《吉米A咖秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），大哥Jin近日发行SOLO二辑《Echo》再次回到这节目，不仅现场表演新歌〈Don't Say You Love Me〉，还跟主持人吉米法伦一起拍了MV，效果十足XD

Jin聊到不久前在个人网综里采访汤姆・克鲁斯的感受，兴奋表示阿汤哥代表了自己青少年时期的文化生活。 Jin还跟吉米法伦对调位置尝试担任主持人，一本正经地询问防弹少年团曾热烈探讨的话题「屁股是一个还是两个」，令吉米陷入困惑XD



吉米提到防弹少年团成员将在6月全部结束兵役，Jin表示虽然一个人活动非常舒服，但成员们是他人生中的恩人，届时必定会好好侍奉大家。 Jin不断展现幽默感，当被问到首次SOLO巡演的看点时，Jin说：「可以期待我优秀的... 还算不错的演唱实力，但最值得期待的还是可以近距离看到我的帅脸。」



接著Jin演唱了新专辑《Echo》主打歌〈Don't Say You Love Me〉，深情嗓音引得全场尖叫连连。



节目结束后，《吉米A咖秀》官方TikTok帐号上传了Jin和吉米合拍的MV，吉米担任原版里申世景的角色，从构图角度到运镜都一模一样，两人坐在油画前深情对视、手拉手奔跑，吉米还模仿申世景用筷子和雨伞摆出pose，笑果十足，让很多粉丝敲碗吉米法伦出演《奔跑吧防弹》《 奔跑吧硕珍》XD



▽最后附上〈Don't Say You Love Me〉Jin和申世景合拍的原版MV，从歌曲到画面都很有电影感！



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