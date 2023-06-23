BTS柾國出道十年、已經是TOP巨星！依舊保持90度鞠躬打招呼的習慣：「讓人心融化的可愛鹿眼」

【影片】BTS防彈少年團出道10週年，始終把禮貌擺第一的柾國（Jung Kook）現身機場，引來大批粉絲的尖叫聲。

男團BTS成員田柾國結束了美國的海外行程後，於昨天下午回國抵達仁川機場，引來大批ARMY粉絲接機，現場則佈滿了熱情的尖叫聲。



柾國一現身看見粉絲們就90度深深地彎腰鞠躬打招呼，這個習慣一直保持到現在，如今在全球擁有超高人氣、站在KPOP領域TOP位置的他，依舊用90度鞠躬來面對大眾，可以說是非常難得的舉動。



Netizens comments on #Jungkook’s humbleness



“ He's still so polite and humble even after being the most famous person”



“I can't believe he hasn't changed for 11 years”



“I can't believe he's still so warm and kind after 10 years”



“I've never seen an idol who still bows like… pic.twitter.com/teOGzgzQKR —(@_RapperJK) June 22, 2023

JUNGKOOK 90 DEGREE BOW KINGpic.twitter.com/6EZnRjaA2f — JK fan(@jjkmyluv97) June 22, 2023

▼韓媒拍攝柾國影片：



月初媒體報導了他的相關新聞，柾國預計在7月14日SOLO出道？疑赴美與世界級製作人合作錄音，所屬社則回應：「日程確定後就會公開。」



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