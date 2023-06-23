BTS柾國出道十年、已經是TOP巨星！依舊保持90度鞠躬打招呼的習慣：「讓人心融化的可愛鹿眼」
廣告

BTS柾國出道十年、已經是TOP巨星！依舊保持90度鞠躬打招呼的習慣：「讓人心融化的可愛鹿眼」

明星   2023年6月23日   星期五14:38   Mico  

柾國（封面圖源：youtube@뉴스엔·NewsenTV、FB@BIGHIT MUSIC）

【影片】BTS防彈少年團出道10週年，始終把禮貌擺第一的柾國（Jung Kook）現身機場，引來大批粉絲的尖叫聲。

男團BTS成員田柾國結束了美國的海外行程後，於昨天下午回國抵達仁川機場，引來大批ARMY粉絲接機，現場則佈滿了熱情的尖叫聲。
柾國（圖源：FB@BIGHIT MUSIC）

柾國一現身看見粉絲們就90度深深地彎腰鞠躬打招呼，這個習慣一直保持到現在，如今在全球擁有超高人氣、站在KPOP領域TOP位置的他，依舊用90度鞠躬來面對大眾，可以說是非常難得的舉動。
柾國（圖源：youtube@뉴스엔·NewsenTV）柾國（圖源：FB@BIGHIT MUSIC）

▼韓媒拍攝柾國影片：

月初媒體報導了他的相關新聞，柾國預計在7月14日SOLO出道？疑赴美與世界級製作人合作錄音，所屬社則回應：「日程確定後就會公開。」
柾國（圖源：HYBE娛樂，IG@hitmanb72）

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » BTS柾國出道十年、已經是TOP巨星！依舊保持90度鞠躬打招呼的習慣：「讓人心融化的可愛鹿眼」
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手