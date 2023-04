《PEAK TIME》23点大国男儿节目上公开道歉、全员发布道歉文，Karam澄清照片非同一时地人

《Peak Time》由於阵中参赛者「23点」大国男儿中的Karam私生活遭非议,7日由制作组宣布全员下车,昨晚(12日)播出的第10集公开三人道歉画面。

开场就是道歉画面,Karam率先开口:「首先,向因为这次令人惊愕的事件受到伤害,或是感受不舒服的各位表达歉意。」表示花了很长的时间和成员们谈论,在深思过后,认为得对观众流失等影响负起责任,决定退出《Peak Time》。

仁俊则解释23点是一个团队,所以决定一起承担并退出节目,「和许多出演者、制作组创造了许许多多美好回忆,希望大家都能获得好的结果,会继续在背后默默应援的,对不起」。

Jay在事后采访画面才开口,表达对投票支持的粉丝与观众、一同出演的参赛者们、制作者们的歉意。最后由Karam再次道歉,以制作组简单的字卡说明作结。

Team 23:00 said sorry to everyone for making them uncomfortable with things that been around them and they said thanks to the staffs and the groups. pic.twitter.com/KV2OG75S4S — lowkey dead (@dalmoontsukii) April 12, 2023

"After careful consideration, Team 23:00 (ex DGNA) decided to drop out of the program. Once again, I deeply apologize for causing you concern



Please continue to show your support and interest to the remaining teams" *cmiiw#PEAKTIME #피크타임 pic.twitter.com/mtTFi1oeLx — wyn | vote team 13:00 (@jjemnyangie) April 12, 2023

虽然不见Theqoo论坛又对此事做出讨论,但Twitter有位网友发布相关影片写下「《Peak Time》真是传奇啊……私生活争议让当事人在节目全体出演者面前道歉」,获3000多次转推。

如同先前的舆论风向,其实有不少粉丝与观众并不希望看见23点下车,转推的网友里,有不少认为「有必要这样吗」,不太明白为何需要「公开处刑」,何况必非犯罪。比较尴尬的是,有些网友提及‎TXT太显与「13点」BAE173李翰洁,不晓得是要讽刺节目让23点公开道歉太过分,还是讽刺艺人若有类似行为都该采一样的方式处理。



在节目播出道歉画面后,Karam、仁俊与Jay纷纷发布了道歉声明,用的都是第二回合他们表演的Ending照片。其中Karam对流出的私生活照片做出简短澄清,澄清那些照片「各自的时间、场所和人士都不一样」,言语中似乎想反击爆料者是故意引发误会。



除了道歉,三人文中也提到以此为契机,日后和粉丝的相处将更加珍贵,对於粉丝的支持会一辈子珍惜并深藏心底,更纷纷在限时动态认证了台湾粉丝的应援灯箱,包括3月31日Jay的庆生应援。



