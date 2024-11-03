BAE173拆两半参加选秀，导师看了都叹气，网抱不平：「有李翰洁和全珉稶怎么不红？」
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BAE173拆两半参加选秀，导师看了都叹气，网抱不平：「有李翰洁和全珉稶怎么不红？」

综艺   2024年11月3日   星期日19:00   草莓  

（封面图源：JTBC《PROJECT 7》官网截图、黄viu综艺平台@《PROJECT 7》截图、iQIYI@《星光闪耀的少年》截图、IG@starlightboys）

BAE173在《PROJECT 7》惹哭Ryan Jhun老师，在《星光闪耀的少年》又让崔荣晙老师叹：「他们的人生就是场选秀。」

近期又兴起「韩团选秀竞赛热」，从《Road to Kingdom : Ace of Ace》、《SCOOL》、《PROJECT 7》到最新开播的《星光闪耀的少年》，刚好都是男子选秀，而这之中有个已出道的团名一直出现，就是「BAE173」。

「BAE173」去年曾全员参赛男团竞演节目《PEAK TIME》成功增加知名度，今年再度全员参赛，但拆成两半，成员J-MIN、MUZIN、俊庶与盈署参加《PROJECT 7》，参赛名全珉稶（音同郁）、金贤右、朴俊庶与柳盈署；成员翰洁、裕俊、道河与BIT参加《星光闪耀的少年》，参赛名翰洁、裕俊、道河与旼渽。
BAE173全珉稶、金贤右、朴俊庶、柳盈署（图源：JTBC《PROJECT 7》官网截图）BAE173翰洁、裕俊、道河、旼渽（图源：IG@starlightboys）

八个人在两档节目首播登场时，都让导师给出了讶异与心疼反应，也带给观众深刻印象。曾在《PEAK TIME》相遇，甚至更早还合作过专辑制作的导师Ryan Jhun，在《PROJECT 7》再见他们反应竟哭了，哽咽落泪：「为什么来这里了……」似乎对他们只能一遍一遍上选秀和一般练习生拚搏感到不舍。
（图源：黄viu综艺平台@《PROJECT 7》截图）

*延伸阅读：‎〈Ryan Jhun又为选手哭了！《PROJECT 7》见《PEAK TIME》熟面孔BAE173落泪说不出话〉‎

而《星光闪耀的少年》，导师崔荣晙（又译崔容俊）一听到他们名号就叹气：「我已经在两个节目里看到他们了，现在他们的人生就是场选秀。」还说：「舞台结束后，真想和他们痛快地聊一场。」曾是《PEAK TIME》主持人的导师李升基也对他们说：「没想到在这里又见面了。」导师STAYC沈润姿甚至和他们是同期出道，才早一个礼拜出道，她遗憾地表示：「在这里碰到，心情很复杂。」
（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）

BAE173一些人「选秀履历」很精彩，除了全员参赛过《PEAK TIME》之外，俊庶参加过《少年24》，道河参加过《极限出道 野生偶像》，历练最高的恐怕是队长翰洁了，翰洁还参加过《The Unit》与《PRODUCE X 101》，是四档选秀节目的经历者！提到去年在《PEAK TIME》闯进决赛得到第五名后的变化，裕俊坦言「没什么很大的变化」，翰洁也认为团体在目前KPOP所有男团中「可能是吊车尾」。和《Project 7》四人一样，来到《星光闪耀的少年》的四人也要把握机会闯出名堂。
（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）

八人的初登场虽然被导师用高表准看待，不过仍缴出不错的评等，《Project 7》朴俊庶以超强舞蹈能力、稳定的舞台表现拿到最高S级，全珉稶、金贤右与柳盈署也有A级；《星光闪耀的少年》翰洁与旼渽拿到全星级（三星，后来被挤掉），裕俊与道河二星。初登场看似漂亮，崔荣晙老师仍说了重话：「就是选秀的水准而已，在这范围内做得很好，这也是你们会在这里的理由，刚好是里面做得最好的，但不能满足於此，如果满足了，那我们下次还会再见面！」

▼裕俊&旼渽&翰洁&道河四人表演2PM〈Ｍy House〉

看著BAE173拆两团再拚选秀，不仅粉丝ELSE心疼不已，《PEAK TIME》与《PRODUCE X 101》忠实观众也都抱著相同心情，觉得是公司PocketDol Studio不会经营。再者，公司代表金光洙「恶名昭彰」，虽然有慧眼挖掘明星，但曾被爆出虐待旗下艺人，SG Wannabe与SeeYa都有分帐不明、明明正红却没赚钱的情况，Turbo金钟国甚至被殴打，还有T-ara霸凌事件没能处理清楚……等等问题，让金光洙相当不受信任。

BAE173阵中有《PRODUCE X 101》、人气限定团X1出身的李翰洁，还有魅力十足的Rapper全珉稶，两位实力与外貌兼具，不少网友异口同声想问：「有李翰洁和全珉稶怎么可能不红？」

两档节目八人最新表现，《PROJECT 7》「定位竞赛」Vocal、Dance与Rap MVP全由BAE173拿下，柳盈署Vocal MVP、朴俊庶Dance、全珉稶Rap，人气投票排名方面，全珉稶稳居第一，金贤右、朴俊庶与柳盈署在10~23之间徘徊。《星光闪耀的少年》主题曲任务，旼渽力拚前九名合格回到全星级，翰洁与裕俊惜降一星，投票排名上翰洁4，旼渽、道河与裕俊在10~13间。BAE173两大广受认可的王牌李翰洁、全珉稶能重新出道的希望相当大。

▼柳盈署

▼朴俊庶

▼全珉稶

▼金贤最新表演无个人直拍，仅全体影片

▼旼渽、翰洁、道河、裕俊在内的主题曲〈Good Luck〉MV

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