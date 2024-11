BAE173拆两半参加选秀，导师看了都叹气，网抱不平：「有李翰洁和全珉稶怎么不红？」

BAE173在《PROJECT 7》惹哭Ryan Jhun老师,在《星光闪耀的少年》又让崔荣晙老师叹:「他们的人生就是场选秀。」

近期又兴起「韩团选秀竞赛热」,从《Road to Kingdom : Ace of Ace》、《SCOOL》、《PROJECT 7》到最新开播的《星光闪耀的少年》,刚好都是男子选秀,而这之中有个已出道的团名一直出现,就是「BAE173」。

「BAE173」去年曾全员参赛男团竞演节目《PEAK TIME》成功增加知名度,今年再度全员参赛,但拆成两半,成员J-MIN、MUZIN、俊庶与盈署参加《PROJECT 7》,参赛名全珉稶(音同郁)、金贤右、朴俊庶与柳盈署;成员翰洁、裕俊、道河与BIT参加《星光闪耀的少年》,参赛名翰洁、裕俊、道河与旼渽。



八个人在两档节目首播登场时,都让导师给出了讶异与心疼反应,也带给观众深刻印象。曾在《PEAK TIME》相遇,甚至更早还合作过专辑制作的导师Ryan Jhun,在《PROJECT 7》再见他们反应竟哭了,哽咽落泪:「为什么来这里了……」似乎对他们只能一遍一遍上选秀和一般练习生拚搏感到不舍。



而《星光闪耀的少年》,导师崔荣晙(又译崔容俊)一听到他们名号就叹气:「我已经在两个节目里看到他们了,现在他们的人生就是场选秀。」还说:「舞台结束后,真想和他们痛快地聊一场。」曾是《PEAK TIME》主持人的导师李升基也对他们说:「没想到在这里又见面了。」导师STAYC沈润姿甚至和他们是同期出道,才早一个礼拜出道,她遗憾地表示:「在这里碰到,心情很复杂。」



BAE173一些人「选秀履历」很精彩,除了全员参赛过《PEAK TIME》之外,俊庶参加过《少年24》,道河参加过《极限出道 野生偶像》,历练最高的恐怕是队长翰洁了,翰洁还参加过《The Unit》与《PRODUCE X 101》,是四档选秀节目的经历者!提到去年在《PEAK TIME》闯进决赛得到第五名后的变化,裕俊坦言「没什么很大的变化」,翰洁也认为团体在目前KPOP所有男团中「可能是吊车尾」。和《Project 7》四人一样,来到《星光闪耀的少年》的四人也要把握机会闯出名堂。



八人的初登场虽然被导师用高表准看待,不过仍缴出不错的评等,《Project 7》朴俊庶以超强舞蹈能力、稳定的舞台表现拿到最高S级,全珉稶、金贤右与柳盈署也有A级;《星光闪耀的少年》翰洁与旼渽拿到全星级(三星,后来被挤掉),裕俊与道河二星。初登场看似漂亮,崔荣晙老师仍说了重话:「就是选秀的水准而已,在这范围内做得很好,这也是你们会在这里的理由,刚好是里面做得最好的,但不能满足於此,如果满足了,那我们下次还会再见面!」



▼裕俊&旼渽&翰洁&道河四人表演2PM〈My House〉



看著BAE173拆两团再拚选秀,不仅粉丝ELSE心疼不已,《PEAK TIME》与《PRODUCE X 101》忠实观众也都抱著相同心情,觉得是公司PocketDol Studio不会经营。再者,公司代表金光洙「恶名昭彰」,虽然有慧眼挖掘明星,但曾被爆出虐待旗下艺人,SG Wannabe与SeeYa都有分帐不明、明明正红却没赚钱的情况,Turbo金钟国甚至被殴打,还有T-ara霸凌事件没能处理清楚……等等问题,让金光洙相当不受信任。

BAE173阵中有《PRODUCE X 101》、人气限定团X1出身的李翰洁,还有魅力十足的Rapper全珉稶,两位实力与外貌兼具,不少网友异口同声想问:「有李翰洁和全珉稶怎么可能不红?」



