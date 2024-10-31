《PROJECT 7》首播最暖心又令人心疼一幕：《PEAK TIME》战友为金炫才（金玄载）加油

全新选秀节目《PROJECT 7》已开播，其中一名参赛者中在过去一年有著令人心疼的经历：遭爆料校园霸凌后，从同个制作单位制作的选秀《PEAK TIME》下车，他就是金炫才（原译金玄载）。

先稍微回顾金炫才过往发生何事，事情要回到去年3月，《PEAK TIME》参赛者金炫才在生存舞台上顺利被评审选择，与金丙周、文钟业、熙都、GON组成全新的团体「24点」（TEAM 24:00），由於参赛期间有自称是受害者的同学爆料遭其霸凌，他发长文反控对方的同时，为了不使24点队友和制作单位受伤害而决定退赛。虽然他的决定曾影响24点的演出表现，但24点队友们仍和他保持联络暗暗力挺。



金炫才反过来起诉那名「受害者」，经过一年打赢官司宣告胜诉，也总算洗清污名。现在，金炫才正以《PROJECT 7》重新怀抱对舞台、对爱豆的热情，他出场欲表演时，制作单位贴心的拍下一些参赛者为他加油的画面，那些参赛者包括他24点前队友熙都、GON，还有也曾参赛《PEAK TIME》的金施勲（前BDC成员，参赛时是18点）、BAE173柳盈署与朴俊庶（参赛时是13点）。



在《PEAK TIME》是评审的导师Ryan Jhun，见到金炫才相当欢迎，微笑但又带点心疼的语气问他：「你怎么来了？就这么想当歌手吗？」金炫才也用笑脸回答：「因为喜欢舞台。」而问他当初在《PEAK TIME》期间的遭遇，他的微笑渐渐消失，呼吸明显不是很顺畅地解释来龙去脉。他在后台采访坦言当时下车后，他看了本该有他在的24点〈Be Mine〉舞台上百上千次，太想重新站上舞台就报名了《PROJECT 7》。



▼本该有金玄载的〈Be Mine〉舞台



金炫才带来B.I的〈WATERFALL〉，如同一年多前在《PEAK TIME》里再次展现高水准Rap能力，歌词还像是传达自己的心境，表演让其他参赛者与导师们都点头如捣蒜，可惜的是他很明显不够自信，HUI认为他的表情很生硬，辛由美更指出他眼神都朝地面。金炫才叹了口气表示自己在经历过霸凌疑云后，不太敢直视他人眼睛，但承诺「会改善」。



金炫才最终合格，HUI后来对Ryan Jhun叹道：「这个节目会不会包含太多人生了？」Ryan Jhun回答：「HUI你要常来，就知道我为什么哭！」Ryan Jhun会说这句话大概是因为，他在前面BAE173出现时掉泪哭泣‎，HUI也开始对参赛者们的境遇感到不舍了。



▼以上相关片段（完整节目香港观众可上黄Viu煲剧平台收看）



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