《PEAK TIME》冠军「兼差男团」VANNER咸鱼翻身两年，与两经纪公司突结束合约

曾有「打工男团」、「兼差男团」称号的选秀《PEAK TIME》冠军男团VANNER，稍早由KLAP娱乐宣布解约，内容提到是随著VT娱乐与VANNER的合约结束而结束，令粉丝VVS错愕不已。

VANNER（成员泰焕、GON、慧成、成国及泳光）2019年出道，2023年登上男团竞演节目《PEAK TIME》，因为拥坚强实力却还需另外靠打工以养家和发片而爆红，最终顺利挟带庞大人气拿下冠军，夺冠后发片成绩也翻倍跳。要知道，VANNER原本所属的VT娱乐仅代表一人加上VANNER成员五人，规模相当小，但在VANNER夺冠后，VT娱乐迅速与较大型的KLAP娱乐签订合作管理，回归成绩能取得亮眼成绩或多或少有KLAP娱乐「资本的力量」。



*延伸阅读：

〈《PEAK TIME》夺三亿冠军VANNER，昔边打工边在地下室蜗居练舞，今与他家经纪公司签约合作！〉‎

当年宣布的两经纪公司合作契约是签三年，现在仅届两年就终止合约。KLAP娱乐透过VANNER X宣布：「艺人VANNER自2025年5月3日与原所属公司VT娱乐的专属合约终止，因此与本公司签订之经纪代理合约也将结束。非常感谢VANNER在过去2年里展现出的真诚的态度和不懈的努力，以及透过各种活动传达的无穷能量。最重要的是真心感谢一直以来给予VANNER爱和支持的VVS各位粉丝。虽然与VANNER的正式合约即将结束，但本公司将持续积极支援，以确保今后所需的业务如期进行。」声明开头与文末都感谢VVS且祝福VANNER前程。



粉丝VVS大概都难以接受，毕竟VT娱乐和VANNER算是拥革命情感，唯一的代表兼工作人员都曾为了「VANNER」这块招牌而艰辛，而被视为相对强大靠山的KLAP娱乐竟也随之结束合作，何况VANNER才刚发生‎他家经纪公司MZMC旗下新女团VVS撞名自家粉丝名VVS之事。有VVS认为现况对VANNER或VVS都非常不利，持续请大家关注撞名争议，有VVS则发现VANNER商标在成员自己手上而非VT娱乐，加上成员团魂十足，对他们的未来拥信心。

事情传到Theqoo，网友大多感到遗憾，不敢相信VANNER才翻红两年就和经纪公司提前解约，这两年表现明明很精彩；也有人VANNER现在一人入伍（成国）、一人因病提前退伍（慧成），还有个即将入伍（泳光），担心接下来活动剩两人太艰辛；有人正面则祈祷VANNER能赶快落脚新公司，且期待见到五人完整体回归。



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