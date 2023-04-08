《PEAK TIME》23點大國男兒下車觀眾抱屈，未參賽隊長Mika發聲「這狠毒的世界」、「加油吧我們」

《Peak Time》昨（7）日宣布化名「23點」的大國男兒（Karam、仁俊、Jay）下車，除了引發粉絲與觀眾不滿之外，未參賽的隊長Mika也替成員們發聲。

‎由於Karam的私生活照片遭流出、被非議，節目昨日正式宣布23點整個團體從節目退出‎，從預計下週播出的第二次合格淘汰式就不會再出現，不過觀眾可於節目內容確認23點的立場。



23點下車的消息一出，馬上就引發海內外粉絲與觀眾不滿，有人認為節目太小題大作，有人質疑製作組根本沒有仔細調查該事件便做出決定，也有人認為《Peak Time》當初就是靠23點cover東方神起〈咒文－Mirotic〉而紅，無法接受節目現在要將之棄若敝屣。官方IG昨日發布的兩則賽事訊息，皆湧入百則留言為23點抱屈。



而當初熱烈討論Karam私生活事件的Theqoo論壇，亦有網友發文討論23點下車一事，有人覺得「不到下車的地步」，也有人覺得「下車是對的」，支持下車的網友認為23點形象已損，或表示他們處境太尷尬不如下車，另外也有網友覺得另外兩個成員很無辜。



從事件發生到下車，23點三位成員都未在任何SNS發聲，倒是原團體大國男兒的隊長Mika，昨晚在IG發布了一則限時動態「真是心狠手辣的世界啊／從今天開始不要再招惹孩子了」，不過不到一小時就刪除，隨後改發「雖然因個人原因下車了／但這是什麼意思懂得人應該懂／加油吧我們」。Mika雖因個人規劃未與Karam、仁俊與Jay一同參賽，但從他發布的內容顯見他仍與成員們站在同一邊，言語中表達了對23點的心疼。



大國男兒共有五名成員Mika、Karam、炫敏、仁俊與Jay，即便近6年未公開合體活動，但私下感情相當好，經常為彼此個人活動應援。炫敏同樣因個人規劃而未參加《Peak Time》，但曾發布限時動態替23點拉票。在23點「一鳴驚人」之後，網路上曾引發討論「三人都不是主唱」，聽過主唱Mika或領唱炫敏的歌聲後，網友才訝異大國男兒臥虎藏龍、一個唱得比一個好，只可惜大國男兒回歸舞台大放異彩的機會，將隨著從《Peak Time》下車暫時喊卡。



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