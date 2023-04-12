疑似TXT太顯上夜店被目擊，還與女性親密接觸！引起廣大討論「果然不能相信藝人人設」VS「又不是未成年」

今日在 the qoo 有篇以「被目擊上夜店的男子偶像組合」為標題的文章，引發廣大討論。

該名網友上傳一段影片並寫下：「太顯啊 呵呵 在夜店裡跟女人們玩得開心嗎？粉絲簽售會結束後就去了夜店...第二天還要飛美國，難怪在機場累到連招呼都沒有打。」影片中疑似 TXT 成員太顯，他帶著針織帽，跟隨著節奏擺動，還被捕捉到與一名女性親密接觸的樣子。

태현아 ㅎㅎ 클럽에서 여자들과 재밌게 놀았나?

팬사인회 끝나고 클럽에 갔어..다음날 미국 가는데 공항에서 인사도 못 할 정도로 피곤해 #태현 #투바투 pic.twitter.com/wuhdjY9NIk — kk (@KDFFKDF) April 11, 2023

目前在 the qoo 的留言已經突破1500，推特影片點擊率已突破90萬次，引起極大的關注。網友：「哦！如果我是粉絲的話真的會醒」、「可以去夜店，但是女人和蹭什麼呢，這個組合本來是正直的生活形象」、「那是帶着兩個女人玩的嗎」、「聽說他們有很多小學生粉絲，肯定很震驚」、「果然不能相信藝人的形象」、「以爲是充滿野心的愛豆！原來如此。」不過也有網友表示：「但是藝人也是人，又不是犯罪」、「去夜店是自由的，又不是未成年」、「去不去有什麼關係，愛豆要成爲佛祖嗎」等等。

而太顯所屬的TOMORROW X TOGETHER 日前在 Billboard 主專輯排行榜上創下了記錄。目前他們正在進行出道後第二次世界巡演，並將8月5日作爲嘉賓出演美國大型音樂節《Lollapalooza》。



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