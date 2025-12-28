《玩什么好呢？ 》粉丝见面会圆满成功！许成泰复刻GD《TOO BAD》舞台获赞，郑埻夏倒画「30年友情肖像」感动全场

MBC 热门综艺《玩什么好呢？ 》於 27 日播出「没有人气的人联谊会」专属粉丝见面会。 虽然自嘲是「无需求供应」的活动，却意外充满温馨与欢笑，成员们倾尽全力的表演不仅赢得满堂彩，更夺下周六综艺收视冠军。

300 席位座无虚席！粉丝「极致忠诚」守护自家艺人

见面会正式登场前，成员们不仅精心装扮，更亲自准备了「逆应援」泡菜回馈粉丝。 尽管大家一度担心粉丝席会冷场，但舞台大门一开启，现场 300 个席位座无虚席，尖叫声震耳欲聋。 有趣的是，各家粉丝展现了「极致忠诚」，除了自家本命艺人外，对其他人的演出几乎不给反应，让刘在锡也忍不住吐槽这份强烈的归属感。



崔洪万挑战《Candy》、许成泰化身「许GD」惊艳全场

见面会舞台惊喜不断：「巨人拳手」崔洪万以 160 公斤的魁梧身躯挑战 H.O.T. 经典曲目《Candy》，金光奎特训两周挑战《来自星星的你》名曲《你的每个瞬间》，玄奉植与阿卡贝拉团体 Maytree 跨界合作，韩尚进战胜肩伤带来充满活力的啦啦队表演，哈哈与 DJ Tukutz 也以专业舞台将气氛推向高潮。

许成泰则大变身为「许-Dragon」，从蓝发、美甲到服装细节完美复刻 GD，惊人的舞蹈实力让观众赞叹不已。



压轴泪点：郑埻夏「倒画」刘在锡传递 30 年兄弟情

全场最令人屏息的瞬间出现在郑埻夏的压轴舞台。 他与编舞家 J BLACK 演出结束后，突然在现场挥毫，仅花 10 分钟，竟倒著画出精准的刘在锡肖像。 当画作翻转过来的那一刻，全场发出惊叹。



郑埻夏眼眶泛红表示：「我是想著这 30 年的友谊画出来的。」 刘在锡感动得一度哽咽，感动回应：「他是我非常亲近、总能给我带来欢笑的哥哥与同事。」这份超越节目的深厚情谊让全场粉丝也跟著落泪。



见面会最后在全体大合唱《Must Have Love》中圆满落幕，最终人气投票由郑埻夏荣登首位。 当天节目的核心竞争指标「2049 收视率」达到 1.9%，登上周六综艺冠军。 而每分钟最高收视率达到 4.4% 的瞬间，则是郑埻夏在感人舞台后，以「没人气的人联谊会」作三行诗的桥段。

