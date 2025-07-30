被盗？Super Junior神童IG突变大正妹！原来是输了游戏被Yena崔睿娜占领啦～

Super Junior神童IG昨（29）日无预警「遭占领」，突然变成女性帐号像是被盗，仔细一看竟是Yena崔睿娜！

昨神童IG头贴变崔睿娜，介绍栏连结也是睿娜IG，版面已被发了多张睿娜，队友希澈都好奇这是怎么回事留言：「什么啊？被骇客攻击了吗？」而粉丝E.L.F.大概都迅速明白：「是打赌输了吧？」



仔细看才知道，睿娜其中一篇贴文亲自拍了一支影片向E.L.F.知会，表示自己和神童前辈玩游戏赢了，可以使用神童的IG 12小时，最后不忘宣传当日甫发行的新专辑《Blooming Wings》主打歌〈最讨厌善良这句话〉（착하다는 말이 제일 싫어，Being a Good Girl Hurts）。睿娜拿到了神童IG使用权，当然大用特用了，除了宣传新歌，还有些搞怪图文、Reels……



▼转发到Threads的贴文有留存，由於神童Threads头贴还是徐章焄（两人都是《认识的哥哥》成员），看起来更违和了XD

「（神童：E.L.F.对不起……我输了ㅠㅠ）」



「厌善话（最讨厌善良这句话）」



「正在练习即将的Fan Meeting上要展示的〈SODA POP〉Challenge ♥ Jigumi（粉丝）待会见」



▼睿娜本身的IG也转发，自己似乎也觉得同时经营两支帐号很累



结果过了12小时约定时间，神童想删睿娜的文出现了错误讯息，他还相当担心地发限时动态：「过了12小时要删除的……贴文宣传是怎样，早上了都还删不掉……这样下去该不会真的变睿娜的insta了吧？？？」



幸好目前看起来是回归正常了，不过还是让人很好奇两人是玩了什么游戏输了呢！睿娜是做客了神童YouTube频道吗？还是哪个神童担任班底的综艺呢？



▼最后就来听听睿娜的新歌吧！



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