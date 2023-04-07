超强人脉组合！GD办晚宴宣传新品，太阳、李洙赫、郑有美、BTS、LE SSERAFIM、孙娜恩、昭弥全都来捧场

GD昨日办party宣传即将推出的联名鞋，众多圈内名人前来捧场，包括队友太阳、BTS RM和Jimin、LE SSERAFIM许允眞和中村一叶，也少不了圈内挚友李洙赫，以及对时尚超有热情的曹世镐XD

GD自有品牌PEACEMINUSONE和运动品牌NIKE的联名鞋「Kwondo」时隔2年预告推出新款，昨日举办私人晚宴纪念新品发行，到场艺人完全是超出想象的组合！





潮流品牌AMBUSH主理人Yoon Ahn参加派对后於个人IG PO认证合照，留言称这是「EACEMINUSONE x NIKE KOREAN FAMILY DINNER」。 照片里GD坐在前排正中央，同为BIGBANG队友的太阳在他身后双手比V，还有超多熟悉面孔：LE SSERAFIM成员许允眞和中村一叶Kasha，演员郑有美、孙娜恩、洪秀珠，著名作曲人Code Kunst，歌手全昭弥和Lil Cherry等等。



大家都在IG上分享了当天的合照，看起来超开心~GD和太阳、Yoon Ahn：



李洙赫和曹世镐：



LE SSERAFIM许允眞和中村一叶：



全昭弥转PO她和中村一叶、Lil Cherry的合照，留言：「有新朋友啦~」



郑有美和孙娜恩、全昭弥、曹世镐：





这次的「Kwondo 2」从跆拳道获得灵感，晚宴也选在一家融合东西方元素的复合式韩餐厅。 参加晚宴的艺人纷纷po出当日料理，摆盘设计用到NIKE和GD品牌标志小雏菊的造型别具一格，海胆甘苔紫菜饭卷等料理也颇为独特，不知会不会成为新的热门打卡店呢XD







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