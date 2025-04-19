【多图】精品品牌活动阵容超豪华：BLACKPINK Jisoo、SEVENTEEN珉奎、韩韶禧、南柱赫等人都出席！

18日下午，精品品牌 Dior 在首尔东大门 DDP 艺术厅举行活动，许多艺人也出席活动，一起来看看照片吧！

BLACKPINK Jisoo（金智秀）



SEVENTEEN 珉奎



TXT



韩韶禧



南柱赫



金珉周



卢正义



罗门（朴所罗门）



赵怡贤



MEOVV Narin



金妍儿



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