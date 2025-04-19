【多图】精品品牌活动阵容超豪华：BLACKPINK Jisoo、SEVENTEEN珉奎、韩韶禧、南柱赫等人都出席！
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【多图】精品品牌活动阵容超豪华：BLACKPINK Jisoo、SEVENTEEN珉奎、韩韶禧、南柱赫等人都出席！

明星   2025年4月19日   星期六09:45   Yuan  

韩韶禧、SEVENTEEN 珉奎、BLACKPINK Jisoo、南柱赫（封面图源：TVDaily）

18日下午，精品品牌 Dior 在首尔东大门 DDP 艺术厅举行活动，许多艺人也出席活动，一起来看看照片吧！

BLACKPINK Jisoo（金智秀）
BLACKPINK Jisoo（图源：TVDaily）BLACKPINK Jisoo（图源：TVDaily）BLACKPINK Jisoo（图源：TVDaily）

SEVENTEEN 珉奎
SEVENTEEN 珉奎（图源：TVDaily）SEVENTEEN 珉奎（图源：TVDaily）

TXT
TXT（图源：TVDaily）TXT（图源：TVDaily）

韩韶禧
韩韶禧（图源：TVDaily）韩韶禧（图源：TVDaily）

南柱赫
南柱赫（图源：TVDaily）南柱赫（图源：TVDaily）

金珉周
金珉周（图源：TVDaily）金珉周（图源：TVDaily）

卢正义
卢正义（图源：TVDaily）卢正义（图源：TVDaily）

罗门（朴所罗门）
罗门（图源：TVDaily）罗门（图源：TVDaily）

赵怡贤
赵怡贤（图源：TVDaily）赵怡贤（图源：TVDaily）

MEOVV Narin
MEOVV Narin（图源：TVDaily） MEOVV Narin（图源：TVDaily）

金妍儿
金妍儿（图源：TVDaily）

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