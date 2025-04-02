《柔美的细胞小将》第3季来袭！金高银新男友人选待定，这些男星呼声超高

随著人气剧《柔美的细胞小将》第三季制作的消息传出，越来越多的观众开始关注新男主角人选。
《柔美的细胞小将》是一部描写与细胞们一起吃饭、恋爱并成长的平凡女子柔美故事的治愈系共感爱情剧。 该剧首次尝试将真人与3D动画结合，生动展现了原作网漫的魅力，集浪漫、共鸣与可爱於一身，获得了极大好评，不仅在韩国国内大受欢迎，还在全球范围内取得了亮眼成绩。 金高银扮演的女主剧柔美甜美可人，第一季的男主角「具雄」，也是柔美的第一任男友由安普贤饰演。 而珍荣也确定加盟第二季，将以柔美的第二任男友「刘八笔」登场，同时是公司的人气行销部代理！不过，看过漫画的观众一定知道，刘八笔也只是柔美生命中的过客，她最后的老公是「驯鹿」。
期待《柔美的细胞小将》能够放出「驯鹿」人设的观众们甚至还精心挑起了男演员，「驯鹿」的人物特点就是「年下男」、「宅男+酷爱在家里运动的大型犬」。 综合以上两点，且考虑到身高差，网友们觉得这些「年下」男演员很适合来演「驯鹿」一角。
孔明
独特的暖男气质与纯情眼神，让他在诠释年下男角色时既有乖巧可爱的少年感，又能展现炙热专一的直进魅力。
南柱赫
工作时精明，回到家就放空，一笑就会露出干净的大白牙，傻傻的样子最可爱。
徐康俊
刚刚结束的《卧底高中》里徐康俊再次穿上了校服，超绝颜值征服观众，身为特工的他身手矫捷，怎么就不能演运动神经超强的「大型犬年下男」呢？？
李到晛
天生自带少年感与深情眼神，让他诠释年下男角色时既有阳光少年的青涩纯真，又能展现成熟稳重的反转魅力。
蔡钟协
安孝燮
结合了年下男的奶狗柔情与肌肉宅男的性感野性，让他在诠释此类角色时既能撩人心弦，又充满可靠的男性魅力。
罗人友
兼具年下男的清爽纯情与肌肉宅男的强健野性，让他在诠释此类角色时既撩人又充满安全感。
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