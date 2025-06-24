Netflix动画电影《Kpop 猎魔女团》TWICE志效、定延、彩瑛献唱！导演参考两大韩剧男神塑造男主振宇

（本片看点）这部《Kpop 猎魔女团》找来人气女团 TWICE 成员定延、志效、彩瑛合唱，并由安孝燮配音男一号：振宇（Jinu），满满的流行元素加上传统艺术结合在一起，呈现出的精彩故事直接掀起一波韩流讨论热潮，成为 Kpop 粉丝的必看之作。



在 20 日公开的 Netflix 原创电影《Kpop 猎魔女团》是部以 Rumi（鲁米）、Mira（米拉）、Zoey（佐依）所组成的３人女团「HUNTR/X」为主轴，讲述她们在华丽舞台背后作为守护世界的隐藏英雄奋战的歌舞奇幻动画。影片公开后立刻登上全球 Netflix 电视节目部门的冠军一位，不仅口碑热传，社群上已经涌现大量粉丝绘制的角色同人画，成功吸引大批死忠粉丝。



▼ Kpop 生态圈融入动画，成为粉丝必看之作

吸引人之处很多，但最主要的是从片名开始就完整呈现了「Kpop」产业生态圈。Kpop 并非仅作为故事元素被消费，而是以 Kpop 业界为背景展开剧情，深深打动观众。



首先是深度分析现实 Kpop 偶像后创作出的魅力角色成为热话。据制作团队受访时表示，打造主角三人组「HUNTR/X」成员时，融合了 ITZY、BLACKPINK、TWICE、模特儿安素妍等特点；而５人组男团的地府死神偶像「Saja Boys」则从 BTS、TXT、Stray Kids、ATEEZ、MONSTA X、BIGBANG 等多个 Kpop 团体汲取灵感。导演 Maggie Kang 特别表示，队长振宇参考了车银优、南柱赫等韩国经典的美男形象。



＊TWICE 献唱的主题曲〈Takedown 〉：



媲美现实 Kpop 偶像热门歌曲的高完成度原声带也话题十足。由 THEBLACKLABEL 制作人 TEDDY、24、ido 等参与创作，HUNTR/X 的〈How It’s Done〉、〈Golden〉、Saja Boys 的〈Soda Pop〉、〈Your Idol〉等曲目诞生。编舞实际为 Kpop 偶像编舞的专业团队负责，提升整体完成度。片中也穿插了粉丝追星熟悉的场景，如偶像演唱会、单曲发表机制、社群直播、综艺录影、粉丝签名会、年末颁奖典礼...等，真实感满满。

＊恶魔男团令人无法抵挡的主题曲〈Soda Pop〉：



▼ 南山塔、紫菜饭卷、鹊虎图、传统服饰…浓浓韩国文化与情感

该作彻底考据韩国文化并融入作品也是引发热潮的关键。HUNTR/X 三人设定为朝鲜时代女巫后裔，使用神剑、神刀等传统武器，服装融入韩国传统纹样与饰品展现韩之美。

＊故事开头HUNTR/X就在飞机上遇到麻烦，用歌声的力量击败恶魔：歌曲是〈How It’s Done〉。



与男主振宇一同行动的老虎与喜鹊，取材自民画《鹊虎图》，化身动画角色可爱度爆表。主角们餐桌上频频出现泡面、紫菜饭卷等韩国美食，街头则可见韩文招牌与南山塔等真实场景。







由於具备纯正韩国情感，该片不仅在韩国受到喜爱，也凭藉 Kpop 热潮在海外粉丝圈引发热烈回响。《Kpop 猎魔女团》目前在韩国排名第 2，在美国、德国、法国等 17 个 Kpop 韩流强势国家上映首日便夺下第 1，持续热播中。





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