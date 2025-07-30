中国综艺《一饭封神》被爆抄袭《黑白大厨》！从布景到拍摄方式都很相似，Netflix：没有出售过版权

近日在中国出现类似於 Netflix《黑白大厨：料理阶级大战》的料理比赛节目，引起了争议。

中国 OTT 平台「腾讯视频」在17日公开新综艺节目《一饭封神》。据介绍，这是一档美食比赛综艺，包含16名业界代表厨师和84名街头料理高手展开对决。

节目公开后，有人指出这与去年受到全世界喜爱《黑白大厨：料理阶级大战》非常相似。从黑白厨师黑汤匙、白汤匙划分厨师阶级，新人厨师使用昵称、名厨们站在高处观看新人厨师比赛、穿正装的评审找到正在料理中的厨师品尝并进行评论、布景设计、拍摄构图、演出方式等都会联想到《黑白大厨：料理阶级大战》。



特别是 Netflix 方面表示：「从未向中国出售过《黑白大厨：料理阶级大战》的版权，内部正在讨论如何应对。」



韩国网友也纷纷表示：「这是赤裸裸的抄袭」、「哇呜 不觉得丢脸吗」、「剽窃整个节目太荒唐了」、「我怎么感觉我又看了一次黑白大厨呢」、「不是邀请厨师，而是邀请演员吗？」、「复制在全世界很红的综艺节目，不觉得丢脸吗」、「版权应该归 Netflix 所有，不起诉吗」、「即使抄袭也要有分寸啊呵呵呵」、「从播出风格一模一样就很奇怪，连镜头都一样...？真的太没有道德了」、「连食物也跟著做是真的吗」等等。

这更不是中国第一次抄袭韩国节目，像是《一日三餐》、《尹食堂》、《孝利家民宿》、《我家的熊孩子》、《全知干预视角》等相似的节目都在中国出现。据韩国文化振兴院发布的「国内外节目版权侵害事例」脸是，从2016年开始的5年间，韩国18部综艺节目被剽窃或盗用20件，20件中有19件发生在中国。

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