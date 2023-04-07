BLACKPINK手机游戏即将上线，2天内预约人数突破100万！成员亲自演唱OST & 相关MV陆续公开

BLACKPINK在全球游戏市场中展现了强大的影响力。 YG娱乐在4月7日宣布，基於BLACKPINK IP的新移动游戏《BLACKPINK THE GAME》的预约人数在两天内超过了100万人。





预计於今年第二季度正式发布的《BLACKPINK THE GAME》是一款让玩家成为BLACKPINK制作人，在虚拟世界中进行成员培训的游戏。 4月4日开放预约后，公开了一些展示实际游戏玩法的照片，令全球粉丝对游戏的期待日益高涨。 除了紧密编排的BLACKPINK独特故事外，还包含拼图游戏、公司经营类比和BLACKPINK世界等多种游戏模式。





未来，BLACKPINK将为《BLACKPINK THE GAME》独家制作游戏原声音乐OST、MV和拍摄现场的独家花絮，进一步提高对游戏的热情。





YG方面表示：「BLACKPINK积极参与了游戏中的服装、概念等制作过程，希望大家对成员们赋予热情和心血的这次专案寄予厚望。 」游戏开发商Takeone Company也表示：「《BLACKPINK THE GAME》是一款与以往不同类型的游戏，高品质的游戏体验将让使用者和粉丝全部感到满足。 」



此外，BLACKPINK正在进行规模最大的K-pop女子团体世界巡演《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]》，目前已吸引约150万名观众。 去年，四位成员在北美14场演出和欧洲10场巡演取得了成功，如今将在亚洲与更多粉丝见面。 同时，BLACKPINK还将於4月在美国的科切拉音乐节和7月在英国的海德公园音乐节，带来精彩演出。



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