《请回答1988》为庆祝开播10周年，正在准备团体MT！韩媒：柳俊烈因行程安排不参与！

《请回答1988》竟然10年了！团体MT报导一出来，出演阵容也引发讨论～

今日（13）据韩媒 OSEN 报导，tvN《请回答1988》制作组爲了纪念10周年首播，正在计划团体MT（membership training）。将由申沅昊导演和李佑汀作家所属的制作公司 egg is coming 的主导下，将於10月中旬前往江原道某地旅行。对此，tvN方面谨慎回应：「爲了纪念《请回答1988》10周年，确实正在讨论内容，但是具体事项还没有确定！」



《请回答1988》讲述1988年住在首尔市道峰区双门洞五个家庭的故事，描述温暖的亲情、邻里街坊小市民的故事、传统的爱情与友情，勾起观众的乡愁和共鸣。是继《请回答1997》和《请回答1994》之后的《请回答》系列是第三部作品，当时最高收视高达18.8%，受到许多观众的喜爱。



而通过《请回答1988》结缘的柳俊烈和惠利从2017年开始公开恋爱，恋爱7年后於2023年末分手。之后柳俊烈卷入与演员韩韶禧的恋爱传闻，惠利简短地回应：「真有趣！」引发换乘恋爱的疑惑，韩韶禧对此进行积极的否认，但是柳俊烈却保持沉默，最终两人也分手。



随著团体MT的报导出来，也立即在韩网引发热烈讨论（留言突破500则），韩网友：「感觉两个当中有一个不会来」、「惠利跟其他成员还很熟呢...柳俊烈似乎要退出了」、「宝剑、惠利、东镒大叔一定要出来」、「能成行吗」、「又变成这样了，是公开恋爱的坏处」、「惠利当然要出演了，因为是主人公」、「不能少了德善啊」、「只要德善和老公出来就行了～」、「这个企划本身就很神奇...」、「柳俊烈要有眼力见儿地退出」、「惠利是主人公，朴宝剑是德善的丈夫，柳俊烈出演与否都无所谓」等等。

【最新报导】

某电视台相关人士表示：「柳俊烈正在拍摄 Netflix 电视剧，据我所知，其他行程无法消化。」

