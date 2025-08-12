8月韩综推荐！明星推荐真好友参加恋综《真正不错的人》，还有《大逃脱》《认识的哥哥》等

8月正值酷暑，闲暇时不妨看些韩国综艺放松放松！除了正热门的恋综《真正不错的人》外，还有《大逃脱》、《认识的哥哥》等经典综艺！

《真正不错的人》

韩国全新恋综《真正不错的人》让明星当「爱友」，做担保介绍真正不错的好友来联谊，爱友包括演员姜素拉、演员金南喜、谐星曹世镐、女团KARA成员兼综艺人许龄智、女团Lovelyz兼综艺人李美珠与足球明星金永光，甚至还有「恋综前辈」《单身即地狱》李官熙！



第一集播出反应便大爆发，观众都觉得看明星熟人亲自解读素人好友联谊，新鲜又有趣！棚内观看影片的爱友们，经常为了好友之间的互动产生激动反应呢！例如出演者河廷根在第一天就轻搂李多蕙的背，身为爱友的李美珠当然坐不住了，李官熙也站起来想维护好友，瞬间引发男女主持人双方大战！节目每周一深夜播出！素人演出者拥金宇彬、金建宇、金度妍、雪炫明星脸亦受到讨论，各种火花更让人悸动不已！



《大逃脱：The Story》

韩国经典密室逃脱综艺，《大逃脱》系列时隔四年回归！原班人马姜镐童、金东炫与柳炳宰，加上高庚杓、EXO伯贤和吕珍九，新阵容新火花！元老姜镐童、金东炫与柳炳宰如常发挥，使力的使力，动脑的动脑，而新成员高庚杓、伯贤和吕珍九，各个也发挥令人惊艳的敏锐观察力和推理能力，六人团结一致，势如破竹勇闯恐怖地带！



两集一主题，都是为了寻找神秘的「金尺」，目前已播至第六集，集集都有恐怖惊险内容等著观众一同探索！主题又是朝鲜时代又是连续杀人魔，还有邪教……酷暑时分增加点沁凉吧！周四深夜即可收看！



《认识的哥哥》

《认识的哥哥》近日第490集邀请到出道20周年的「韩流帝王」Super Junior，9人的新歌〈Express Mode〉刀群舞和各种搞笑故事，在海外观众群里反应热烈！



最新几集《认识的哥哥》又邀请了好几组歌手，刚好都是solo唱将，包括Paul Kim、Tim、ZAZZ、姜丹尼尔、Heize、10cm权正烈，及脸红的思春期安智煐！他们美声连发，加上和《认识的哥哥》班底一来一往talk，化学反应爆发！《认识的哥哥》每周六深夜更新，在8月酷暑以令人鸡皮疙瘩的歌声和欢笑带给你凉爽！



以上节目均可於香港Viu收看，还有《我家的熊孩子》看金俊昊终於摆脱单身顺利二婚；《全知干预视角》看《鱿鱼游戏》曺柔理及最新混团ALLDAY PROJECT、资深混团高耀太等等艺人的一日行程；韩国两大电视台招牌韩综《两天一夜4》与《玩甚么好呢》看各自班底又有什么新挑战！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻