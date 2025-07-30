《鲸鱼星》主角初步敲定！文佳煐、崔宇植有望携手打造1926年版悲恋神话

文佳煐将出演tvN新剧《鲸鱼星》（《고래별》），将担任女主角「许秀雅」一角，经纪公司回应：「确实接到了演出提案，正在积极商讨中。」

据韩媒《MyDaily》7月30日的独家报导，剧中她将挑战诠释一名在军山亲日派家族中担任仆役、视自己如鱼、热爱大海的女性角色。 「许秀雅」虽是文盲且从未体会过爱，但她珍惜朴实的生活，对生命怀抱敬畏。 某日，她在海边望向远方的瞬间，命运夺走了她的声音，使她沦为失去主人的「哑女」。 此后，她被复仇之火吞噬，命运也悄然转变。

一位节目相关人士透露：「我们讨论了最符合角色形象的演员，最终确定由文佳煐与崔宇植出演。 两人皆对该剧表达了高度期待与热情，这次选角是最合适的组合。」



《鲸鱼星》以1926年日据时期的京城为背景，是一段关於为了守护奉献祖国的男人而愿化为泡沫的女人的故事。 虽以安徒生童话《小美人鱼》为灵感，但其爱情线将以大胆破格的方式重新诠释，结合历史与浪漫，讲述一名女子为了理想与爱情不惜牺牲性命的壮烈故事。

男主角之一目前由演员崔宇植商议出演中。 文佳煐则是在完成tvN热播剧《瑞草洞》后，选定《鲸鱼星》作为下一部作品，展现戏路多变的演技挑战。



该剧由名导许秦豪执导，《我的大叔》、《我们的蓝调时光》摄影指导崔允万担任摄影，并由Take One Studio制作，规模庞大、制作费高昂，堪称今年最受期待的电视剧之一。

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