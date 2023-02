SM娱乐内部出现经营权纷争！旗下歌手最近的获奖感言中，没有再提到「李秀满老师」

此前SM艺人只要获得奖项,几乎都会提到李秀满老师并感谢他,但随著SM娱乐内部出现经营权纷争,18日举行的《Circle Chart Music Awards》颁奖典礼中,NCT 和 aespa 在获奖感言中都没有提到他。

NCT 获得「第一季专辑部门年度歌手奖」,代表 NCT 出席的道英表示:「我觉得可以获得这么大的奖项,多亏了成员们和支持我们的粉丝们,还有一起辛苦的哥哥姐姐们。我们不会被任何东西动摇,会努力的,今年 NCT 会变得更大更帅,希望大家多多期待今年的 NCT。」



而 aespa 也获得「7月音源部门年度歌手奖」,Karina 说:「不管以后做什么活动,我们都会以帅气的专辑回归。」Winter 也表示:「我们今年会以好歌回归,请大家多多期待。」



出席颁奖典礼的SM艺人似乎意识到SM和李秀满之间的冲突,尽量减少对此的提及。而SM艺人也对公司近况表示无奈,此前 Key 在发行专辑《Killer》进行直播中表示:「我也是比任何人都想举办(演唱会)的人,但公司现在乱糟糟的。」太妍也曾在 IG 限时动态上传电影《神鬼交易》中「哇,大家很努力呀,真的很努力」的场面。

taeyeon's ig story



"wow~ everyone is really working hard, really working hard"

pic.twitter.com/fKA1J2vwtB