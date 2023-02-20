SM娱乐内部出现经营权纷争！旗下歌手最近的获奖感言中，没有再提到「李秀满老师」

此前SM艺人只要获得奖项，几乎都会提到李秀满老师并感谢他，但随著SM娱乐内部出现经营权纷争，18日举行的《Circle Chart Music Awards》颁奖典礼中，NCT 和 aespa 在获奖感言中都没有提到他。

NCT 获得「第一季专辑部门年度歌手奖」，代表 NCT 出席的道英表示：「我觉得可以获得这么大的奖项，多亏了成员们和支持我们的粉丝们，还有一起辛苦的哥哥姐姐们。我们不会被任何东西动摇，会努力的，今年 NCT 会变得更大更帅，希望大家多多期待今年的 NCT。」



而 aespa 也获得「7月音源部门年度歌手奖」，Karina 说：「不管以后做什么活动，我们都会以帅气的专辑回归。」Winter 也表示：「我们今年会以好歌回归，请大家多多期待。」



出席颁奖典礼的SM艺人似乎意识到SM和李秀满之间的冲突，尽量减少对此的提及。而SM艺人也对公司近况表示无奈，此前 Key 在发行专辑《Killer》进行直播中表示：「我也是比任何人都想举办（演唱会）的人，但公司现在乱糟糟的。」太妍也曾在 IG 限时动态上传电影《神鬼交易》中「哇，大家很努力呀，真的很努力」的场面。

230213 카운트다운라이브 기범



앵콜 키랜드 열었으면 ㅠ)

나도 열었으면 좋겠어 이걸 어디다 얘길해야.. 앵콜콘서트 열어주는거예요ㅠ 나도 누구보다 하고싶은 사람이긴 한데 아휴 몰라.. 회사가 뒤숭숭해가지구 지금.. pic.twitter.com/L8xjry74xy — [1of1=샤이니]민트곰 (@shineshinee0525) February 13, 2023

taeyeon's ig story



"wow~ everyone is really working hard, really working hard"

pic.twitter.com/fKA1J2vwtB — ㅇ (@taengirenes) February 16, 2023

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