《木偶的季节》韩季节终於要说出那句话！木偶临时改变心意享受当下，「第8集定律」诚不我欺XD（EP.8）

MBC奇幻爱情剧《木偶的季节》上周开播，一个是杀人的死神、一个是救人的医生，「生死与夺罗曼史」即将展开！

剧中的死神「木偶」每隔99年来到人间降下天罚，不同的是，这一次遇见了拥有神秘能力的望诊医生韩季节。 第8集里，都教授遭人暗算提早离开阳间，季节逐渐明白喜欢的人究竟是谁......



*以下包含《木偶的季节》第8集关键剧情！



Switch Again！

都镇宇原本还剩一天时间，但因为车子被宗植动手脚导致中毒撞车而提前经历了「第二次去世」，这时等待已久的木偶就华丽回归了！宗植在远处看到都镇宇离奇「复活」又瞬间消失，大惊失色，向理事长金必洙报告称都镇宇并非人类。



季节的渴望

木偶担心季节喜欢的是都镇宇而非自己，回归后仍假装是都镇宇，然而很快就被季节识破啦XD季节终於明白自己的话语对木偶有左右命运的力量，也越来越确定对木偶的偏爱。

木偶想要的是死亡和解脱，但季节不一样。 上天过早带走了她的妈妈，现在季节只希望有人能陪她一生一世、再也不要离开，对於爱上「海市蜃楼般的男人」木偶这件事感到左右为难。



韩季节终於要说出那句话

季节拜托木偶寻找朴忠成，木偶找到时对方已死亡，手边还有一纸遗言。 木偶怀疑是金必洙所为、想要对他下杀手，却被季节阻止。 季节劝木偶不要冲动，为了她也要努力变成更好的人，她也会尽全力对他坦诚，因为：「我爱著木偶。 」木偶等待已久的就是这句话，但他不等讲完就吻了上去，这一刻只想沉浸在爱意中。



下集预告里，木偶和季节开始同居，把玉神吓了一大跳XD金必洙采取反击，目标对准木偶，最后一幕竟是木偶脸色苍白坐在病床上！究竟发生了什么？ 难道神也会生病？ 《木偶的季节》 每周五六播出，香港观众可在黄Viu煲剧平台追看！



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