tvN 热门韩剧《瑞草洞》以7.7%的最高收视率完美收官！李钟硕&文佳煐「五人帮」笑中带泪、温暖人心

好评如潮的电视剧《瑞草洞》迎来大结局，大家都有追到最后吗？

根据收视率调查公司 Nielsen Korea 11 日公布的数据，前一日播出的 tvN 周末剧《瑞草洞》第 12 集，在全国有线平台订阅家庭中获得了 7.7% 的收视率。这一数字较上一集上升了 1.3 个百分点，同时刷新了该剧自身的最高收视纪录。



《瑞草洞》讲述每天通勤至瑞草洞法律街的 5 位受雇律师（受聘於律师事务所并领取薪水的律师，如同上班族一般）之间的喜怒哀乐与成长故事。主演包括李钟硕、文佳煐、姜有皙、柳惠永、林成财等人是剧中的主要「五人帮」，他们历经长久思考后，各自踏上了心中所向往的新挑战，这期间精彩的演出令观众们留下深刻的印象。



本剧是由《W—两个世界》、《猎钻缉凶》的朴升宇导演执导，现役律师李承贤担任编剧，剧本相当扎实。以受雇律师们焕然一新的日常作为结尾，呈现出瑞草洞律师事务所律师们多姿多彩的生活，让职场观众深感共鸣。剧中描绘了每天叹息著上班、在午休时短暂恢复活力、又拖著步伐回到工作的律师日常，唤起了现代人的诸多同感。

特别是编剧李承贤本身为现职律师，凭藉亲身经历创作出贴近现实的剧本，导演朴升宇则以细腻手法重现瑞草洞法律街的景象，两者相辅相成，增添了观赏乐趣。



接下来将由润娥、李彩玟主演的《暴君的厨师》接档，预计在 8 月 23 日首播。

