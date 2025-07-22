充满李钟硕的《瑞草洞》每天都让人著迷！事业、爱情、友情全都掌握的满分律师，魅力全面大爆发

平凡的一天，竟也能变得如此特别～！由李钟硕（李钟奭）填满的韩剧《瑞草洞》正深深吸引著观众们。

在7月20日播出的 tvN 周末剧《瑞草洞》（Disney+同步）中，李钟硕饰演的受雇律师「安宙恒」对平凡日常的珍视与无事平安的可贵日子，为观众的周末夜晚注入疗愈力量。第6集收视率创下自身新高，首都圈家庭平均6.1%（7.6%），全国家庭平均6.1%（最高7.3%），在同时段所有频道中夺得收视冠军。



（微雷，往下将谈及剧情）



由李钟硕饰演的律师安宙恒当天依然努力工作、顺利下班。在与康喜智（文佳煐 饰）联手接下的首宗合作案件中，他不辞辛劳亲赴现场调查，洞悉事件本质，并以客观证据推进解决方向。在展现从容与魅力兼具的法庭戏中，他更透过流畅的辩论展现出一位优秀律师的真实面貌，最终成功让原告方胜诉，带来爽快感。



而在法庭之外，安宙恒温暖细腻的关怀则自然地流露出他与生俱来的性格。在听到升基（林成财 饰）坦白自己贫困后，安宙恒打破尴尬气氛，提起自己曾经接手朴女士的离婚案件，缓和彼此氛围；面对突然上门倾诉烦恼的裴文婷（柳惠英 饰），他也不动声色地接住对方的情绪，以安式风格的「事实基础安慰」带来安心感。他的每一句话都蕴含真心，给予对方扎实的慰藉，也抚慰著他人的心。安宙恒总是细心观察周遭人事物，即使是细微的情绪变化也能察觉，这样充满关怀的模样让朋友们的心也随之打开，彼此露出温暖的微笑。



而在充实的工作与友情之外，安宙恒的日常中也悄然绽放著心动氛围。与康喜智10年前的缘分逐渐重新交织，两人再次靠近的过程中，弥漫著淡淡的心动气息。从过去延续至今，两人对望交谈、谈论梦想的场景，让观众感受到只属於他们两人的特别连结。当喜智说出「你是位好律师前辈、也是个好人」时，安宙恒虽淡然地道出感谢，但眼神中对喜智的情感却愈加深厚，让观众也为之心动。



李钟硕以温柔笔触描绘出平凡日常中的特别瞬间。那些虽小却拼尽全力撑过的每一天，在他演绎下，充满了细腻的羁绊与悸动。他精准细致的情感表现，让这部日常剧更贴近现实，也让观众彷佛看见自己下班回家的模样。如今，李钟硕的每一天都成为观众周末的疗愈时光，让人不自觉沉浸其中。该剧每周六、日晚间9点20分播出。



▼《瑞草洞》第7集预告：



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