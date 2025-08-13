金高银x朴智贤《你和其余的一切》9月12日公开！两人究竟是挚友还是人生强敌

Netflix原创剧集《你和其余的一切》由金高银与朴智贤主演，由《你喜欢布拉姆斯吗》《爱情的理解》赵英敏导演执导，即将在9月12日公开。

《你和其余的一切》剧情描述无时无刻对於彼此都喜欢与憧憬对方，但同时又有嫉妒与恨意的产生，一生中总是存在这样纠结的两位好友恩中（金高银饰）以及尚渊（朴智贤饰），两人共处的时间。海报上也写著「羡慕与埋怨之间」，令大家好奇两位女生之间的情感纠葛。从10多岁到40多岁的她们，会发生什么样的动人故事？



公开的预告片中，一开头就以两人严肃的对话作为起点，从小就认识的两人，虽然是好友却也相互羡慕，甚至嫉妒著对方。相处了很长时间的她们历经2度绝交，最后分开疏远，令人好奇在羡慕与埋怨之间两人的故事。恩中说「只要在尚渊的身边，就显得我什么都很平凡又微不足道」，但尚渊也说「从那时就有预感，她是我永远都超越不了的孩子」，时而憧憬时而自卑的复杂心情，即将在本作品中细腻地展现出来。



恩中觉得自己从未真正了解过尚渊的心情，因此疏远的真正原因似乎也可能是误会，女孩间的友情时常出现这样的情形。导演表示本部作品的主要想法应该是「同行」，观众们跟随著恩中与尚渊这两位好朋友的人生往下走，就会发现遇到了过去的自己，或想起年轻时的朋友，应该能够理解与原谅别人，也对自己有更多的了解，在本剧中找到共鸣。《你和其余的一切》9月12日即将公开。



