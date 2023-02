元祖国民初恋孙艺真自选生涯代表作! 韩粉必看纯爱经典《缘起不灭》2月10日4K修复版重新上映

电影《缘起不灭》是韩国大导郭在容继《我的野蛮女友》后又一自编自导纯爱经典!集合女神孙艺真、实力派男神曹承佑、赵寅成共同演出 ,电影故事描述两个时空下的初恋故事,感动无数观众,可说是一生必看爱情经典,适逢电影问世20周年,即将於情人节档期2月10日全台上映4K修复版。《缘起不灭》也是孙艺真自选心目中生涯代表作品第一名,不管相隔多少年后再看,仍旧深深被故事感动,至今仍历久弥新。

在西洋情人节即将到来的2月10日,电影《缘起不灭》将以4K修复版重新上映,这也是孙艺真被誉为「国民初恋」的代表作,她本人也选出这部电影为生涯代表作的第一名!片中她分饰母亲与女儿两个角色,但面对爱情有著类似的想法与行动,孙艺真也透露当时因为哭戏的部分相当集中,可能在五天内就拍摄多场哭戏,让她拍摄起来格外辛苦,因为哭戏可能需要释放全身的力气,她几乎眼泪都流干了,相当辛苦。



《缘起不灭》中由女儿梓希翻阅著母亲的旧书信,了解到母亲曾刻骨铭心的初恋故事,演出母亲时代的男主角就是以《秘密森林》受到广大观众们喜爱的曹承佑,目前他的新作品《神圣的离婚》也将於下个月开播,以及投入经典音乐剧《歌剧魅影》,演技及唱功一流的他在电视剧、电影、音乐剧发展都成绩斐然,更是韩国唯一拿下影帝、视帝、音乐剧最佳男演员奖项,影视三栖的代表性演员。年轻时的曹承佑演出乡下的孩子,在外人眼中的确与富家女孙艺真格格不入,但他率真的性格吸引著这女孩,两人总期待著下一次的相见。曹承佑的好友也由又高又帅气的李己雨饰演,近来李己雨也在李宝英的新剧《代理公司》中饰演一位暖男游戏公司代表,早在《缘起不灭》中他已有相当出色的表现。



《缘起不灭》里与女儿梓希发展感情线的是被誉为「长腿欧巴」的男神始祖赵寅成,初出道时以花美男形象风靡全亚洲,不仅拥有帅气的外型,演技也精湛, 《缘起不灭》中也能看见他青涩帅气的模样,主演电视剧《那年冬天,风在吹》、《没关系,是爱情啊》,及电影《卑劣的街头》、《逃出摩加迪休》等作品展现赵寅成不同面向的过人演技,今年则将与韩孝周、柳承龙主演的奇幻漫改剧《Moving》,男神的冻龄外貌并没有太多改变,而他与孙艺真的搭配更是令人赏心悦目。而 《缘起不灭》中就连OST也传唱多年,一首너에게 난 나에게 넌(Me to You, You to Me)也曾经由《机智医生生活》的乐团翻唱,熟悉的曲调搭配上两人在雨中奔跑的名场面,就是 《缘起不灭》令粉丝们最怀念的桥段。



纯爱经典《缘起不灭》将於2月10日上映。

