你有看过金钟国「嗲声」对妈妈撒娇吗～结果对妈妈一样严格控管卫生纸用量XD

《我家的熊孩子》最新两集EP.328、EP.329播出了金钟国孝顺为妈妈准备料理的内容，为了哄妈妈开心，这「金肌肉」金钟国还难得撒娇给大家看呢！

在金钟国忙料理时，希澈、DinDin与钟国妈聊天，妈妈直接出卖儿子说金钟国会撒娇，还要他马上做给大家看。弟弟们在旁起哄，金钟国看似很无奈的笑了笑，但还是大方走向妈妈，声音直接高八度重现私下迎接妈妈的模样，又是捏脸、捏肚子又是抱抱，大家看了都很幸福啊！



金钟国还说：「我是女儿，臭小子！」后制便帮她绑上两个可爱小啾啾。不过，金钟国可能没想到，希澈和DinDin这两个捣蛋鬼竟然拿此开玩笑（藉机复仇？），狂玩他的肚子和脸！让他又露出无奈笑容（在妈妈面前忍得好啊XD）。



有趣的是，金钟国不愧是「小气国」，原来连妈妈的卫生纸用量也要控管。希澈替钟国妈卷了一条卫生纸擦嘴，金钟国很快没收那张卫生纸摊开：「擦嘴用那么多卫生纸没问题吗？这是应援的横幅啊！」结果又被妈妈训话：「你这样娶不到老婆的！」



▼节目片段（中文翻译版香港可往‎黄Viu‎收看）





这两集《我家的熊孩子》是钟国妈妈自EP.287之后，睽违10个月再露脸，由於身体不佳暂时退出，观众都很关心钟国妈的状况，这段时间主持人申东烨偶尔会转述其状况好转，金钟国也会分享私下和妈妈的照片向外界展现妈妈安好。



最后便祝福钟国妈健康快乐！也希望金钟国快点娶个老婆完成父母心愿吧！（一直喊说「要结」、「会结」，到底结去哪了XDD ）

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