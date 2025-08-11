《梦想成为律师的律师们》郑彩娟演技被韩媒批评：咬字不清、和李阵郁没化学反应！韩网友反应两极化

随著收视和话题逐渐升高，郑彩娟的演技也被韩媒批评，韩网友的反应也两极化。

《梦想成为律师的律师们》由李阵郁、郑彩娟、李学周、全慧彬主演，讲述充满正义但社会生活生疏的新进律师，透过冷漠但实力坚强的合伙人律师，成为一名完整的律师。开播后也引发热烈讨论，最新一集已刷新自身最高收视率（首都圈9%，全国8.3%），成爲周末迷你剧收视率第一。



不过...饰演新进律师姜孝敏的郑彩娟，演技也被韩媒批评。韩媒指出，姜孝敏虽然拥有卓越的直觉和判断力，但是作爲刚步入社会的新手，同时也拥有生疏的一面。虽然是让很多观众有共鸣的角色，但是郑彩娟却表现地没有说服力。最大的问题是嗓音的运用，郑彩娟整体台词的处理方式过於轻松浮躁，打破法庭剧特有的紧张感。



在简短的台词或是日常的语调中，表现地还算自然，但在长篇的法庭、专业术语场面中，郑彩娟演技的局限性原封不动地暴露出来。咬字不清、语调也不自然，特别是需要注意集中的判决或证据说明的场面中，给人一种朗诵台词的感觉。最大的问题是眼神和动作与台词相悖，因此人物的内心和情绪没有传达出来。此外，还指出与演对手戏李阵郁的默契也没有化学反应，李阵郁以稳定的演技来往於从容和冷静之间，而郑彩娟却没能给予有效地回应，只突出尴尬和距离感。



报导一公开，在韩网引发热烈讨论，韩网友：「台词说得太奇怪了，不像律师」、「演技还不足以演题材剧」、「我看的时候也是那么觉得的，不适合角色也没有默契」、「演技语调都一样，适合这部电视剧」，也有韩网友反驳表示：「但是我看得很开心」、「虽然有时候很木讷，但是演技还不错呀」、「我也看得很开心，郑彩娟加油」、「是剧本的问题，演技还不错」、「不是演员的问题，而是作家写的台词很别扭」。

