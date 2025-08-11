摇滚天团FTISLAND重磅回归 再战「灶咖大赛」！ 《2025 FTISLAND LIVE ’MAD HAPPY’ IN TAIPEI》演唱会 10月11、12日 连唱两天

PRIMADONNA（官方粉丝名）准备好了吗？韩国实力摇滚天团FTISLAND将再次造访台湾，将於2025年10月11日与10月12日连续两天在台北国立台湾大学综合体育馆举办《2025 FTISLAND LIVE ’MAD HAPPY‘ IN TAIPEI》演唱会，本次演出将采全区站席形式呈现，展现FTISLAND最经典的摇滚精神，三位成员将以最直接的方式与台湾PRIMADONNA们近距离互动，让大家见识到FTISLAND最狂热的摇滚灵魂，演唱会门票将於2025年8月17日启售，10月11日场次於上午11点开放购票，10月12日场次将於下午2点开卖，敬请乐迷把握机会，准时开抢！

由主唱李洪基、贝斯手李在真和鼓手崔敏焕组成的FTISLAND，以爆发力十足的嗓音、团员深厚的音乐实力，以及真诚直率的风格，在K-POP界稳坐摇滚乐团代表之位。成军多年，展现不减的强大现场演出能量与舞台魅力。今年FTISLAND多次来台，不仅有家族演唱会、球场嘉宾演出，也出席品牌活动，被歌迷戏称为角逐「台湾灶咖大赛」冠军的热门选手！可说是台湾最熟悉的韩国乐团之一，李洪基不久前在高雄举行的FNC家族演唱会中，也公开表示「台湾的PRI最有情有义」、「希望可以常常来台湾开唱」，与台湾粉丝早已培养出独特的默契与情感。



FTISLAND本次重返台北举行的《2025 FTISLAND LIVE ’MAD HAPPY‘ IN TAIPEI》演唱会，是他们睽违一年推出的全新巡演。演出名称「MAD HAPPY」意指「快乐到疯狂」，意图展现出成员们对音乐、舞台以及对粉丝们的满腔热情。这将是一场献给所有一路以来陪伴著FTISLAND粉丝们的演出，搭配近期新推出的音乐作品，可以预期FTISLAND将准备充满力量与情感的舞台，要和大家一起唱、一同疯狂、一起幸福！



《2025 FTISLAND LIVE ’MAD HAPPY‘ IN TAIPEI》巡演将自8月首尔场起跑，并陆续於澳门、台北、吉隆坡、香港等地登场，准备与亚洲各地的粉丝相见欢。其中台北站也特别规划连续开唱两天，同时采取全区站席的设置，希望歌迷都能够更热烈地感受FTISLAND最经典的摇滚精神，肯定会让整个场馆热力全开！



演唱会门票将於8月17日透过远大售票系统及全台7-ELEVEN ibon机台正式开卖，分别为上午11点与下午2点启售。更多活动资讯可透过主办单位SHOWOFFICE与远大售票系统了解详情。



2025 FTISLAND LIVE ’MAD HAPPY‘ IN TAIPEI

演出时间｜

2025年10月11日（六）18:00

2025年10月12日（日）17:00

演出地点｜国立台湾大学综合体育馆（台北市大安区罗斯福路四段1号）

活动票价｜VIP NT$6,300（全区站席） /A区 NT$5,800（全区站席） / B区 NT$4,800（全区站席） / C区 NT$3,800（全区站席） / 爱心席NT$3,150

起售时间｜

10/11场次 -> 2025/08/17 11:00

10/12场次 -> 2025/08/17 14:00

购票方式｜Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台

身障购买｜Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址｜https://ticketplus.com.tw/ 网页建置中

