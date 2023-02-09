《木偶的季节》季节对木偶喊出回忆中的名字！困扰多年的声音被她一句话驱散无踪（EP.4）

MBC奇幻爱情剧《木偶的季节》上周开播，一个是杀人的死神、一个是救人的医生，「生死与夺罗曼史」即将展开！

剧中的死神「木偶」每隔99年来到人间降下天罚，不同的是，这一次遇见了拥有神秘能力的望诊医生韩季节。 第4集里，木偶给季节讲了一个老故事，季节因此认为木偶就是命中注定的人！



*以下包含《木偶的季节》第4集关键剧情！



黄泉路上的歌声

木偶是引渡亡者的神，总是以亡者最挂念之人的形象带领他们走完最后一段路，也因此听到无数的怨恨咒骂。 唯独引渡韩季节的妈妈时，妈妈反而唱了一支歌给他安慰，深受感动的木偶答应以后会帮她实现女儿的愿望。

季节得知这件事后认为这就是命运的证据，不顾木偶反对，开始和他进入「暧昧关系」。



难得清静

木偶每晚9点9分都会被要求杀人的声音折磨，他无法反抗造物主的惩罚，痛苦不已。

韩季节出诊时遇到隐匿行踪的伤者朴忠成，照顾他的人居然是前男友。 前男友拜托她帮忙保密，她只好谎称木偶才是患者，把木偶带到医院。 又到了9点9分，木偶再次被那些声音折磨，痛苦中居然掐住季节的喉咙！但季节不仅没反抗还用双手捂住木偶的耳朵、告诉他「只听我说的话」，那些困扰木偶的声音居然真的消失！木偶从此每晚都要季节讲这句话给他听，第一次感受到在阳间的平静。



记忆中的名字

角神被季节拉去当护士累到面如死灰，认为既然季节不是雪熙，干脆制造误会尽早拆散两人。 季节约木偶外出野餐，因角神搞鬼只有她一人来到约会地点。

院长得知朴忠成把医疗事故名单爆料给记者后顿生杀心，在朴忠成藏匿地点发现季节的名片后又派人季节杀灭口。 独自来到海边的季节被推入水中，心中大喊木偶的名字，木偶感应到并赶来救援。 季节在木偶怀里睁开眼，叫了「吴炫」的名字还给他一吻！木偶惊觉：原来韩季节真的是雪熙！



下集预告里，木偶真的对季节心动、展开积极追求，然而季节似乎对前男友旧情复燃！季节再次遭遇院长的打手、大为惊恐，木偶目露凶光：「竟敢动神的女人，我可不能把他交到凡人手中。」 《木偶的季节》 每周五六播出，香港观众可在黄Viu煲剧平台追看~



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