终於开学！孙艺真放松喊「inner peace」，家有学龄儿的妈妈狂点头！！老公玄彬默默背后挨累超加分

韩国国民女神孙艺真当妈后，日子怎么过？ 答案是：「小孩内裤都来不及干！」

日前孙艺真透过她的日常小号更新一则爆笑又真实的育儿日常：「整个暑假都在外面玩，内裤都没干过，放！假！终！於！结！束！了！」接著又补上一句妈妈的心声：「我今天开始行程满满，但内心却意外地很平静。」

她还用英文俏皮补充「inner peace（内在平静）」，并开心表示「嘴角忍不住上扬」，看得出来放完暑假的妈妈，快比上学的孩子还开心。 更有趣的是，她特别Hashtag写下：「爸爸最辛苦了」，点名老公玄彬（炫彬）是这段「暑假冒险育儿旅程」中的MVP爸爸！网友们看了都笑说：「玄彬哥辛苦了，我们封你为放暑假的超人爸爸！」



从孙艺真上传的影片来看，小孩的小内裤晒得满满的，看来这家人这个夏天真的「玩很大」，全家人一起度过了忙碌又幸福的育儿时光。 看广大网友也忍不住留言：「原来女明星的暑假也如此手忙脚乱」、「孩子放假的时候，当妈妈的最累了，原来姐姐也一样啊」、「到现在为止我都觉得孙艺真和玄彬结婚，还剩下一个孩子这件事情非常新奇，哈哈哈哈哈」、「原来艺人也一样啊，身体虽然很累，但内心应该非常幸福且平和」等。



孙艺真自2022年与玄彬结婚、同年迎来可爱儿子后，暂时淡出演艺圈，专心育儿。 如今即将以睽违2年的新片《无可奈何》回归大银幕，之后还将接演Netflix新剧《丑闻》与《Variety》等话题作品，准备火力全开！



看来不只是玄彬得打起精神，影迷们也要准备迎接「职场妈妈」孙艺真的全面大回归啦！

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