李炳宪&孙艺珍首搭夫妻档，《分手的决心》朴赞郁睽违3年新作！惊悚片《无可奈何》获选釜山影展开幕片

釜山国际电影节会於4日宣布，已选定朴赞郁执导、李炳宪与孙艺珍主演的电影《无可奈何》作为第30届釜山国际影展的开幕片。

《无可奈何》是朴赞郁继2022年《分手的决心》后时隔三年推出的新作，讲述在造纸公司工作了25年的柳万洙（李炳宪 饰）曾自认生活圆满，在突如其来地被公司解雇后，为了守护妻子和两个孩子、以及好不容易购入的房子，而展开一场属於自己的再就业战争。



饰演柳万洙的李炳宪同时也是本届釜山国际影展开幕式的主持人，他将诠释一名为重返职场孤军奋战的求职者。 孙艺珍产后复出首次拍电影，饰演无论面对任何危机都坚强守护家庭的妻子美莉，两人首次合作饰演夫妻，备受期待。 除他们之外，朴熹洵、李成民、廉惠兰、车胜元等实力派演员也将参与演出。





《无可奈何》以紧凑的剧情、独特的美术风格与扎实的导演手法，展现一个普通人为守护人生与家庭而孤注一掷的奋斗历程。 这部电影改编自美国作家唐纳德・ E・韦斯特莱克的小说《斧头》，早在2019年釜山电影节期间，朴赞郁就曾表示这部作品是他「最想拍的故事」，足见其深厚情感。



适逢釜山国际电影节第30届，《无可奈何》被评为最能体现此一纪念年份开幕气氛的作品，也是观众最期待观赏的电影之一。 同时，《无可奈何》也已正式获邀参加第82届威尼斯国际影展主竞赛单元。

本届釜山国际影展将於9月17日至26日在釜山举行。



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