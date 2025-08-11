【韩网热门】神话李玟雨官宣结婚：交往三个月女友就怀孕！家人反应惊呆网友：家庭结构好复杂

元祖男团 神话成员李玟雨近日公开婚讯，并对外介绍准新娘的身份。 他透露，两人交往仅三个月便传出怀孕喜讯，而未婚妻是一名单亲妈妈。

KBS2《做家务的男人们2》中，李玟雨亲自向制作组传达了结婚的消息。 准新娘是独自抚养6岁女儿的第三代在日侨胞。 李玟雨还透过视讯通话公开了准新娘的面容。他透露两人最初在2013年神话日本巡演结束后，透过朋友介绍认识; 最后一次见面是在2018年。 久别重逢后，他得知对方曾经历离婚并育有一名6岁女儿。 重聚不久后，他们一起前往江原道襄阳旅行，期间意外怀孕，孩子的胎名也取为「襄阳」。

对於突然的结婚与怀孕消息，李玟雨的家人坦言一度感到错愕。 父亲表示：「离婚的事是儿子事后才告诉我的，听到怀孕的消息时也很惊讶，但既然如此，就必须负起责任。」他还透露，儿子近年收入不高，甚至遭遇诈骗，心情低落。 母亲则坦言：「不太想在周围主动提起（结婚的事）。」



姐姐也说，最初是从母亲口中得知消息，但没有立刻与弟弟谈起，「因为还可能分开，我不想先承认这件事。 虽然是再婚又有孩子，但只要弟弟幸福就好，所以也希望他暂时不要急著公布结婚。」

李玟雨已在上月25日透过IG亲自向粉丝宣布婚讯。 他当时表示：「一直以来都想组建一个彼此成为依靠的家庭。 与一位认识多年的珍贵朋友确认彼此的心意后，我们决定成为一家人。」

韩国网友评论：

1. 家人的反应是怎么回事...

2. 家人的反应外人也不好多说...

3. 以李玟雨目前的状况，也没什么立场去反对一个离过婚、有小孩的女人

4. 虽然是闯祸的儿子，但听到要跟有孩子的人结婚，一开始父母难接受也是正常的; 现在既要建立自己的家庭，又放不下身体不好的父母，这点我能理解哈哈，反正也是夫妻同意才会在节目上说的吧，祝幸福

5. 现在就好好幸福生活吧

6. 女方很漂亮，有点像相武纱季

7. 哇，家庭结构好复杂，但真的希望他们能好好生活，为了那个从外国来的6 岁孩子和即将出生的宝宝

8. 为什么要把这些事拿到节目上展示？

9. 我们有必要知道家人的反应吗？ 好像也不是什么单纯的好事... 总之祝两位幸福吧

10. 这家还是姐姐最有问题，以前就是！

11. 因为要赚钱嘛，所以只能卖私生活

12. 应该会经常上《做家务的男人》或《同床异梦》这种节目吧，不然没机会出来，看这剧情哈哈

13. 之前有新闻说他跟单亲妈妈结婚的时候，有人爆料女方是在日本港区、六本木一带有十栋房的富婆，长得漂亮身材又好，看来会过得不错，估计还会上《同床异梦》或《超人回来了》

14. 哇，那李玟雨家算是抱到金大腿了？ 这样的人能忍受小房子的高密度人口吗？ 不过既然是有女儿的妈妈，应该也是慎重考虑才决定的吧，还听说年纪小 11 岁

15. 我觉得综艺几乎都是脚本，所以对结婚没什么特别想法。 但蛮惊讶他爸妈和姐姐还住一起... 李玟雨真的很爱家人啊，哈哈哈哈哈哈

16. 结婚先恭喜啦... 父母就算了，其他人还是自己搬出去比较好吧，什么时候才要独立啊？

17. 幸福生活吧，前偶像找到漂亮老婆真好

18. 一家靠儿子过活... 精神压力这么大，结婚能幸福才怪

19. 我觉得李玟雨没钱有九成都怪家人，感觉家人花了他很多钱

20. 家人的说法有点让人吃惊

21. 看其他截图说这家以后要 7 个人住一起，真的哈哈哈

22. 看起来经历过不少事，希望能和妻子、孩子好好生活，找到新的内心的港湾

23. 父母一起住就算了，姐姐为什么也????

原文：https://theqoo.net/square/3863732660

