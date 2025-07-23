《无可奈何》李炳宪&孙艺真首演夫妻！什么样的宣传海报美到让网友叫绝？

著名导演朴赞郁备受期待的新作《无可奈何》（《어쩔수가없다》）正式宣布将於今年九月上映，并震撼公开了首款海报与前导预告片，引发全球影迷热烈讨论。

《无可奈何》讲述了一位对自己生活感到无比满足、认为「已经拥有一切」的上班族「万秀」（李炳宪 饰）突然遭到解雇后，为了守护妻子与两个孩子，以及好不容易才买下的房子，决心展开一场属於自己的「再就业之战」的故事。 这部电影此前曾被朴赞郁导演亲自提及为「最想拍摄的作品」，如今终於揭开了神秘面纱。

此次公开的首款海报采用了细节丰富的插画设计，极具艺术感。 主体为一棵郁郁葱葱的大树，枝叶繁茂，树下站著西装革履却搭配著防水衣的的「万秀」，他那充满活力的妻子「美利」（孙艺珍 饰）、夫妻俩的孩子「诗元」与「利元」，以及两只宠物狗错落有致地隐藏在树叶之间。 树上还有隐藏著各怀心事的人物：表情悠闲的「善哲」（朴喜洵 饰）、凝视著档的「范模」（李星民 饰）、享受野餐的「雅拉」（廉惠兰 饰）以及提著皮鞋的「时祖」（车胜元 饰），这些角色引发了观众对他们背后故事的强烈好奇。



海报的构图也充满巧思：坚定地站在必须守护的家门前的「万秀」，与过去在纷飞的花瓣中和妻子「美利」幸福共舞的「万秀」形成了鲜明对比，预示著突如其来的解雇将彻底改变他的人生，一场无法预测的风暴即将来临。

与海报一同公开的前导预告片，以「万秀」的一句台词和强烈的背景音乐瞬间抓住了观众的视听：「听说在美国，解雇被称作『砍斧头』。 那你知道在韩国怎么说吗？ ——『你脖子没了』。 」 伴随著这句台词，各个角色变化多端的面貌接连登场，让人目不暇接。



预告片以展开「再就业之战」的「万秀」和在任何危机面前都毫不动摇的「美利」夫妇为中心，同时快速展现了其他关键人物：事业有成的造纸公司班长「善哲」、迫切需要新工作的业界老手「范模」、 情感丰富的艺术家「雅拉」，以及在行业内经验老道的实力派「时祖」。 这些人物短暂而强烈的亮相，让人对他们之间将发生何种故事充满了期待。

这部电影不仅是李炳宪与孙艺珍首次搭档饰演夫妻，更有朴喜洵、李星民、廉惠兰、车胜元等实力派演员加盟，他们在预告片中展现出的全新面貌与惊人火花，无疑将《无可奈何》的期待值推向了新的高峰。

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