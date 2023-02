INFINITE「吐司CP」！成烈加入《会计事务所》演出阵容与L金明洙合作，粉丝纷纷晒照回忆

竟然要在戏剧里相见了呢!!!

根据今(6)日‎《Spotv News》报导,INFINITE成烈(李成烈)确定演出MBC新剧《会计事务所》,与队友L(金明洙)合作。

《会计事务所》(又译会计法人)剧情围绕著「张浩宇」,讲述张浩宇是个有悲惨家族故事背景的人,他是泰日会计事务所第一个任用的高中学历会计师,进入了泰日之后开始实现自己梦想的正义。

去年底即开始有报导透露《会计事务所》阵容,目前仅知金明洙饰演男主角张浩宇,崔振赫饰演张浩宇上司,崔民秀饰演事务所副代表兼崔振赫父亲,而女主角很可能是妍雨担任。



根据《Spotv News》最新报导,李成烈将演出「沈亨宇」一角,是「韩济均(崔民秀 饰)奖学金」的1号资助者,是透过韩济均的资助下才克服困难,正在泰日会计事务所担任交易部门主管。



李成烈将和金明洙以不同於爱豆的身分,以演员在戏剧里相遇,让INFINITE粉丝INSPIRIT又惊喜又期待,特别两个人在队里又是被粉丝昵称为「洙烈CP」、「吐司CP」、「吐司夫妇」的亲昵关系。

▼‎INFINITE几个月前年末才合体‎



Instiz与Twitter都有粉丝激动留言,如「很期待幕后花絮ㅋㅋㅋㅋㅋ」「吐司吐司真的一生推」「真的吗?ㅠㅠㅠ可以这么幸福吗?」「天啊ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ眼泪都要流出来了」「哭了ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ」,也有许多粉丝晒出两人过往合照回忆。



