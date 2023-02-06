INFINITE「吐司CP」！成烈加入《会计事务所》演出阵容与L金明洙合作，粉丝纷纷晒照回忆

竟然要在戏剧里相见了呢！！！
根据今（6）日《Spotv News》报导，INFINITE成烈（李成烈）确定演出MBC新剧《会计事务所》，与队友L（金明洙）合作。
《会计事务所》（又译会计法人）剧情围绕著「张浩宇」，讲述张浩宇是个有悲惨家族故事背景的人，他是泰日会计事务所第一个任用的高中学历会计师，进入了泰日之后开始实现自己梦想的正义。
去年底即开始有报导透露《会计事务所》阵容，目前仅知金明洙饰演男主角张浩宇，崔振赫饰演张浩宇上司，崔民秀饰演事务所副代表兼崔振赫父亲，而女主角很可能是妍雨担任。
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根据《Spotv News》最新报导，李成烈将演出「沈亨宇」一角，是「韩济均（崔民秀 饰）奖学金」的1号资助者，是透过韩济均的资助下才克服困难，正在泰日会计事务所担任交易部门主管。
李成烈将和金明洙以不同於爱豆的身分，以演员在戏剧里相遇，让INFINITE粉丝INSPIRIT又惊喜又期待，特别两个人在队里又是被粉丝昵称为「洙烈CP」、「吐司CP」、「吐司夫妇」的亲昵关系。
Instiz与Twitter都有粉丝激动留言，如「很期待幕后花絮ㅋㅋㅋㅋㅋ」「吐司吐司真的一生推」「真的吗？ㅠㅠㅠ可以这么幸福吗？」「天啊ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ眼泪都要流出来了」「哭了ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ」，也有许多粉丝晒出两人过往合照回忆。
— (@AlwaysIFNT69) February 6, 2023
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WAIT SOOO YOU'RE TELLING ME THAT THESE TWO BESTIES ARE GOING TO BE IN THE SAME DRAMA?? MYUNGYEOL??? #성열 #명수 pic.twitter.com/Np8fBOCFqk— (@kimmsl_92) February 6, 2023
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▼KSD本站也贡献一张回忆ㅠㅠ
《会计事务所》已开拍，预计今年上半年播出，希望别让INSPIRIT等太久啊！
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