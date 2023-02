被问到身上刺青，BTS柾国不避讳直言：刺青是重要的东西！手刺上「ARMY」：还想再刺一个

柾国在直播向粉丝告白!

日前BTS防弹少年团成员柾国给大家一个惊喜,在凌晨时无预警开直播,曝光在家中放松的时刻,大半夜竟然吸引了数千万次浏览数,影响力与人气非同小可!



柾国开直播时,表示自己太想粉丝ARMY了,决定临时开播和大家见面,粉丝纷纷趁这个机会向柾国告白,而柾国也把粉丝们撩的不要不要的,让ARMY们直呼「这个男人太致命!」除了和粉丝聊天,也表达自己对ARMY的真心,展示自己的「ARMY刺青」,还说自己还想再刺一个。



过去因为身上大片的刺青而引起争议,在这次直播中,有粉丝问到「有没有考虑过去除刺青?」柾国表示「手术太痛了也很花时间,这些刺青代表我生命中的一部分,对我来说是重要的东西」,还说「觉得清除刺青就像是在否定我自己」,罕见曝光心声。



this might just be my favourite jungkook live ever oh i love him so much i can’t believe in the span of one live we’ve gotten a cuddly bam update, drinking with jk, karaoke session, and now a tattoo tour .. he makes me so so happy pic.twitter.com/PxxjyHGEzL