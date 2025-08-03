2025.08.03韩网热门：INFINITE南优贤朋友餐厅的待客之道：粉丝一律尊称「优贤女友」！网敬佩「不愧类似恋爱大师」

韩国某网友近日在X（前Twitter）分享经历：原PO去了INFINITE成员南优贤的朋友担任店长的餐厅，这位朋友一听原PO是因为优贤而来，立即说：「你是优贤的女朋友对吧？」然后多送了一份炸饺子给原PO...

위드뮤 팝업갔다가 멘츠루 갔는데 우현옵 친구분이“우현이 여자친구 맞죠?” 하면서 군만두 서비스 주심..ㅋㅋ #남우현 pic.twitter.com/yIsWIQHHlU — 횬랑이 (@HYON_RANG2) July 31, 2025

优贤本人是著名的「类似恋爱」高手（粉丝对偶像产生恋爱幻想、甚至视为实际恋爱对象的现象，粉丝文化的核心要素之一），将镜头前的每一位女粉丝都称呼为女友，没想到就连优贤的朋友也如此认真，根本是类似恋爱的全新层级XD



韩国网友评论：

1. 真的是与众不同的水准，超有sense kkk

2. 哇，这位欧巴真是跟从前一样啊，不愧是类似恋爱的匠人kkk

3. 南优贤还曾经教我家偶像如何谈类似恋爱kkkk不愧是他

4. 欧巴已经把我介绍给朋友们了耶？ 看来真的很爱...

5. 天呐，现在是获得优贤朋友认证的女友了kkkk

6. 之前看过一个影片，粉丝说自己有男友了还是结婚了，优贤突然说：安静点，你这位前女友... 我深受震撼kkkk

7. 能讲出这句话的朋友也是不得了的人物kkk

8. 这种餐厅才值得给小费kkk

9. 真的很疯，连朋友们都在帮他守护人设，全心助力「优贤女友世界观」kkkk

10. 这位朋友在网上回复食客评价时，对於粉丝和非粉的态度也很不同，回复非粉就很标准模式化，回复粉丝时不仅语气活泼亲近，还会加上象徵无限和小熊的emoji，这位朋友也很大发kkk



11. 这位朋友是主动提出赠送餐点的，真的很会做生意kkk

12. 哇，一定是因为优贤平时也经常跟朋友们说粉丝是他的女友，所以才能做到这样kkk好羡慕

13. 果然物以类聚人以群分，连朋友都要做到这个地步吗kkk太有趣了kkk

14. 据说那位朋友从小学开始就和优贤是挚友关系kkkk更好笑了kkkk

15. 如果和非粉朋友一起去这家店的话，嘴都要笑裂开了kkk

16. 其实我很讨厌偶像主动做类似恋爱，但优贤这样明目张胆反而很有趣，而且有划清界限（？ ）的感觉，蛮不错的kkk

17. 优贤亲口说自己同时劈腿几万人kkkk对每位粉丝一视同仁，真的很棒，太好笑了kkk

18. 类似恋爱做到这地步，不失为一种艺术类型kkk

19. 很久以前追INFINITE的时候，南优贤总是对粉丝比各种爱心，后来他比出了「手指爱心」，传到海外被叫作 K-Heart，现在已然成为代表韩国的爱心手势，真的很神奇。 现在连他朋友也这样神奇kkkk

20. 优贤前几天发新歌了，是清凉乐团曲风，都来听吧！



出处：https://theqoo.net/hot/3849958764

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