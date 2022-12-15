《人生勝利組》「惡女」妍雨有望首次擔任女主角！與金明洙、崔振赫合作MBC新劇《會計事務所》

《人生勝利組》「惡女」妍雨有望首次擔任女主角！與金明洙、崔振赫合作MBC新劇《會計事務所》

韓劇   2022年12月15日   星期四10:00   Hui  

（封面圖源：IG@management_leesang、9ato_ent、g_tree_creative）

希望妍雨能在演員之路上越走越好！

（圖源：IG@g_tree_creative、Management 2Sang官網截圖）
先前，有消息指出，金明洙（INFINITE L）與崔振赫將主演MBC新水木劇（週三、四播出）《會計事務所》，預計今年年末（2022年）開拍、明年上半年首播。該部作品描述擁有悲劇家族史的「張浩宇」，作為第一個也是唯一的高中畢業生進入「泰日會計事務所」擔任會計師，實現自己夢想的故事。

若上述兩位男演員均確定出演，金明洙將飾演「泰日會計事務所」的會計師「張浩宇」。這也是金明洙自今年8月退伍後，繼2021年《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》時隔2年的作品。

崔振赫則將飾演會計事務所裡的高階主管、12年資歷的會計師，同時也是一位「媽朋兒」（媽媽朋友的兒子，比喻所有條件都相當完美的人）。

女團MOMOLAND出身、今年憑Disney+漫改劇《人生勝利組》的「惡女演技」獲得關注的妍雨，則有望出演女主角。此前，妍雨曾出演過《達利和馬鈴薯湯》等電視劇，經由《人生勝利組》的「惡女吳如真」，作為演員漸漸打開認知度。不少粉絲希望妍雨能在演員之路上越走越好，也期待她首次擔任女主角的表現。

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