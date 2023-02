INFINITE「吐司CP」！成烈加入《會計事務所》演出陣容與L金明洙合作，粉絲紛紛曬照回憶

竟然要在戲劇裡相見了呢!!!

根據今(6)日‎《Spotv News》報導,INFINITE成烈(李成烈)確定演出MBC新劇《會計事務所》,與隊友L(金明洙)合作。

《會計事務所》(又譯會計法人)劇情圍繞著「張浩宇」,講述張浩宇是個有悲慘家族故事背景的人,他是泰日會計事務所第一個任用的高中學歷會計師,進入了泰日之後開始實現自己夢想的正義。

去年底即開始有報導透露《會計事務所》陣容,目前僅知金明洙飾演男主角張浩宇,崔振赫飾演張浩宇上司,崔民秀飾演事務所副代表兼崔振赫父親,而女主角很可能是妍雨擔任。



根據《Spotv News》最新報導,李成烈將演出「沈亨宇」一角,是「韓濟均(崔民秀 飾)獎學金」的1號資助者,是透過韓濟均的資助下才克服困難,正在泰日會計事務所擔任交易部門主管。



李成烈將和金明洙以不同於愛豆的身分,以演員在戲劇裡相遇,讓INFINITE粉絲INSPIRIT又驚喜又期待,特別兩個人在隊裡又是被粉絲暱稱為「洙烈CP」、「吐司CP」、「吐司夫婦」的親暱關係。

▼‎INFINITE幾個月前年末才合體‎



Instiz與Twitter都有粉絲激動留言,如「很期待幕後花絮ㅋㅋㅋㅋㅋ」「吐司吐司真的一生推」「真的嗎?ㅠㅠㅠ可以這麼幸福嗎?」「天啊ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ眼淚都要流出來了」「哭了ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ」,也有許多粉絲曬出兩人過往合照回憶。



