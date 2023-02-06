INFINITE「吐司CP」！成烈加入《會計事務所》演出陣容與L金明洙合作，粉絲紛紛曬照回憶

竟然要在戲劇裡相見了呢！！！

根據今（6）日‎《Spotv News》報導，INFINITE成烈（李成烈）確定演出MBC新劇《會計事務所》，與隊友L（金明洙）合作。

《會計事務所》（又譯會計法人）劇情圍繞著「張浩宇」，講述張浩宇是個有悲慘家族故事背景的人，他是泰日會計事務所第一個任用的高中學歷會計師，進入了泰日之後開始實現自己夢想的正義。

去年底即開始有報導透露《會計事務所》陣容，目前僅知金明洙飾演男主角張浩宇，崔振赫飾演張浩宇上司，崔民秀飾演事務所副代表兼崔振赫父親，而女主角很可能是妍雨擔任。



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根據《Spotv News》最新報導，李成烈將演出「沈亨宇」一角，是「韓濟均（崔民秀 飾）獎學金」的1號資助者，是透過韓濟均的資助下才克服困難，正在泰日會計事務所擔任交易部門主管。



李成烈將和金明洙以不同於愛豆的身分，以演員在戲劇裡相遇，讓INFINITE粉絲INSPIRIT又驚喜又期待，特別兩個人在隊裡又是被粉絲暱稱為「洙烈CP」、「吐司CP」、「吐司夫婦」的親暱關係。

▼‎INFINITE幾個月前年末才合體‎



Instiz與Twitter都有粉絲激動留言，如「很期待幕後花絮ㅋㅋㅋㅋㅋ」「吐司吐司真的一生推」「真的嗎？ㅠㅠㅠ可以這麼幸福嗎？」「天啊ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ眼淚都要流出來了」「哭了ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ」，也有許多粉絲曬出兩人過往合照回憶。



WAIT SOOO YOU'RE TELLING ME THAT THESE TWO BESTIES ARE GOING TO BE IN THE SAME DRAMA?? MYUNGYEOL??? #성열 #명수 pic.twitter.com/Np8fBOCFqk — (@kimmsl_92) February 6, 2023

▼KSD本站也貢獻一張回憶‎ㅠㅠ



《會計事務所》已開拍，預計今年上半年播出，希望別讓INSPIRIT等太久啊！

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