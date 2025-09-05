2025韩国旅游嘉年华 邀请您逃离日常 周末玩转韩国！ 韩国人气组合INFINITE主唱金圣圭、人气KOL等表演单位将带来精彩演出

韩国文化体育观光部及韩国观光公社将於2025年9月13及14日假apm中庭举办「2025韩国旅游嘉年华」，活动期间舞台上预备了多场精彩的舞台表演，台下则设各式摊位活动，全方位介绍韩国流行文化、自然景观、节日庆典、最新美妆及特色美食情报等，让大众更全面地了解韩国旅游的魅力。今年嘉年华更邀请到INFINITE队长兼主唱金圣圭亲临出席开幕礼，现场献唱及与香港粉丝近距离互动，并分享更多韩国旅游的乐趣所在！





除了重量级开幕礼嘉宾，今年我们更邀得本地人气YouTuber、KOL、本地舞团及来自韩国的音乐剧团队为大家带来丰富舞台节目！不要错过逾百万订阅人数的”点Cook Guide”马田即席示范制作韩式甜点、韩国美妆达人携手人气KOL Emily Lau带来的彩妆示范、多次获奖的本地舞团SNDHK的K-POP舞蹈表演，以及首次在香港上演的韩国人气音乐剧《Inside Me》。韩国观光公社同场亦将举办旅游讲座，邀请了演员兼越野跑手Hidy余晓彤介绍以运动尤其是跑步游览韩国的魅力。活动丰富，邀请大家一同周末留港，一站式玩尽韩流文化！

台下活动同样值得期待！是次嘉年华设有「玩乐体验」、「韩式彩妆」、「特色美食」及「地域观光」四大主题区域，从不同角度带来韩国最新玩法；同场亦安排多元化的体验活动，包括韩服试穿、个人色彩诊断、纪念品DIY、韩国雪糕试食等。除了发掘韩国不同风貌之外，大家更可参加幸运大抽奖，有机会赢取香港韩国来回机票乙张。

活动资讯

活动名称： 2025韩国旅游嘉年华

日期及时间： 9月13日下午12时至9时（开幕典礼：下午2时至3时半）

9月14日下午12时至9时

地点： 观塘apm中庭 (观塘观塘道418号)

更多活动资讯请留意韩国观光公社 香港支社Facebook（@ KoreaPlazaHK）及Instagram（@korea_plaza_ktohk）。

