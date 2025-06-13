《细细山路私密达》邀韩星金荷娜、南优铉与李浚荣来台走入山林体验客家文化！三人将展现隐藏才华

由客家电视推出的最新实境行脚节目《细细山路私密达》於6月12日举办发布会，本节目将由台湾道地客家人彭小刀领军，带领来自韩国的三金影后金荷娜、INFINITE主唱南优铉以及《24小时健身俱乐部》中的都馆长李浚荣，加上来台定居2年的韩国Youtuber肌肉山山，五人将一同前往山林体验客家文化。

三位韩星也特别参与今日的发布会，拥有许多丰富戏剧作品的金荷娜，更表示自己曾因为2008年《On Air》来台取景拍摄，也曾为2012年的《绅士的品格》来访台湾，至今已经十多年没来过，所以一下飞机就吃到了工作人员贴心准备的珍珠奶茶以及牛肉面，让她感到相当幸福。





近期有许多电视剧作品陆续播出，如《弱美男英雄2》与《24小时健身俱乐部》以及《苦尽柑来遇见你》，李浚荣以完全不同的角色风格与观众们见面，今日也是他首度访台，同样也享用了台湾在地美食，表示相当满足。INFINITE南优铉则是对台湾相当熟悉，已多次来台开唱，是粉丝们的「南」朋友，不过这也是他首度挑战海外旅行节目，期待蹦出新火花。





三人被问到接受这个节目邀约的原因？金荷娜表示自己原本就是热爱旅游的人，也对不同的文化有著浓厚兴趣，对於自己一无所知的客家文化，也相当期待有机会能够亲身体验。南优铉虽然来台多次，但大部分都是因为举办演唱会，他表示除了与粉丝们在室内约会以外，也希望走到比较远的山区，体验不同风情。演员李浚荣则表示平时忙於拍戏，没有太多时间旅游，收到节目的邀约让她心情有些复杂又紧张，但期待在台湾留下美好的回忆。





本次的节目将由道地客家人彭小刀带领大家走上古道「樟之细路」，而特别也邀请了来台定居的韩国人Youtuber肌肉山山，可以在团队中担任翻译的角色，让三位韩星更容易深入体会。南优铉则准备展现他的料理实力，在旅程中制作特色料理。金荷娜将发挥其观察力以及亲和力，了解客家文化并与当地民众互动，而多才多艺的李浚荣，更令人期待他在旅途中展现绘画长才，纪录旅程的点点滴滴，他本人更表示期待能在山林美景中跳舞！







主办单位更让五位成员们每人说出一句简单客语，相当逗趣。初次访台的李浚荣也表示自己事先学了一些问候型的中文短句，「谢谢，对不起，我爱你」等等，可说是有备而来。平时每周运动量大的南优铉，不担心体力问题，倒是队上唯一的女生金荷娜，为了这个节目到昨晚都还在认真运动培养体力，她还自曝到现在大腿还很痛！精彩阵容让观众们都相当期待节目正式播出。



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