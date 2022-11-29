崔振赫惹議後回歸？L金明洙退伍後首部作品？MBC新劇《會計事務所》傳兩人主演

今（29）日，有媒體分別報導了崔振赫與金明洙（INFINITE L）將主演MBC全新水木劇《會計事務所》（會計法人）。

根據‎《Munha》報導，崔振赫經紀公司人員透露崔振赫收到了《會計事務所》主演提案，「正在調整行程」。《YTN》則更詳細報導角色訊息，崔振赫收到的角色是「媽朋兒」，是會計事務所裡的高階主管、12年資歷的會計師。

崔振赫去年10月因為違反防疫規定陷入爭議沉潛了7個月，今年5月以綜藝節目《我家的熊孩子》回歸。數一數，崔振赫可能已超過1年未拍戲，僅事前拍攝完成的KBS特別劇《警報》如期播出。



《YTN》‎幾乎同時間報導了金明洙出演的消息，也表示他將飾演主角，不過角色是「泰日會計事務所」的會計師「張浩宇」，是事務所裡第一個也是唯一的高中學歷會計師。報導亦提及《會計事務所》規劃在明年上半年播出，今年年末就會開拍。其他媒體隨後取得經紀公司說詞「積極討論中」。

如果金明洙確實出演，那麼會是他今年8月退伍後第一部戲劇作品，自2021年《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》後時隔2年的作品。金明洙今年3月也曾傳出‎有望接演Disney+《世上最壞的少年》，不過未有更進一步的消息。



總結上述韓媒報導，《會計事務所》有可能會是「雙男主」演出？韓網友對於金明洙的演出多為正面看法，認為他的演技自《漢摩拉比小姐》之後就不斷進步，而對崔振赫的看法倒兩極，有網友因其負面新聞表達拒看，也有網友覺得以他在《傲慢與偏見》的表現似乎很適合。

劇本方面，有網友好奇以會計師為題材會寫什麼，猜測主題可能是反對會計事務所與企業聯合貪汙，認為大概就像法律界人士，「寫會計界人士的故事應該也很有意思」。有趣的是，崔振赫和金明洙的報導都有網友說「事務所裡沒有那樣的會計師啊」，疑似抱怨現實沒有那麼帥氣的會計師XD。

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