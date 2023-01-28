SJ利特妈妈也看完纪录片！「在军队的时候最辛苦吧，只盼望你活著出来就够了」

SJ利特妈妈也看完纪录片！「在军队的时候最辛苦吧，只盼望你活著出来就够了」

KPOP   2023年1月28日   星期六09:52   Hui  

（封面图源：IG@xxteukxx；Twitter@heiboe_bl）

还有没看的E.L.F吗？赶快打开Disney+吧！

Disney+ 於本月（1月）18日公开「韩流帝王」‎ Super Junior纪录片‎――《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》（共2集）。以Super Junior从2005年出道为开端，直至跨出亚洲、成为世界级艺人，背后不为人知的故事。「THE LAST MAN STANDING」曾出现在Super Junior〈SUPERMAN〉之歌词中，意思为「屹立不摇之人」。

队长利特在纪录片公开当晚，便更新个人Instagram，并留言：「稍微看了一下（纪录片），因为眼泪流不停所以关掉了。大家请看一下吧。」粉丝们也相当有共鸣，在观看纪录片的同时，眼泪真的流不停呜呜呜…

26日，利特通过个人YouTube频道直播与粉丝们进行互动，也提到自己的妈妈看完纪录片了。妈妈向利特表示：「你在军队时，最辛苦了对吧？妈妈也那么觉得。妈妈当时只盼望著，只要你能活著出来就够了。」听完这些话的利特，眼眶也不由得湿湿的。

之后，利特提到，其实「环境」也是很重要的。比如：现在有「空儿」（利特的可爱狗狗）的陪伴、保持运动、打高尔夫球、忙碌的工作和生活等，这些都可以让利特消除疲劳。

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