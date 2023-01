SJ利特妈妈也看完纪录片！「在军队的时候最辛苦吧，只盼望你活著出来就够了」

还有没看的E.L.F吗?赶快打开Disney+吧!

Disney+ 於本月(1月)18日公开「韩流帝王」‎ Super Junior纪录片‎――《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》(共2集)。以Super Junior从2005年出道为开端,直至跨出亚洲、成为世界级艺人,背后不为人知的故事。「THE LAST MAN STANDING」曾出现在Super Junior〈SUPERMAN〉之歌词中,意思为「屹立不摇之人」。

队长利特在纪录片公开当晚,便更新个人Instagram,并留言:「稍微看了一下(纪录片),因为眼泪流不停所以关掉了。大家请看一下吧。」粉丝们也相当有共鸣,在观看纪录片的同时,眼泪真的流不停呜呜呜…

230126 #이특 YT (4)

어머니가 슈퍼주니어 다큐를 다 보시고

"너 군대에 있을 때 제일 힘들었다 그랬지? 엄마도 그 때 제일 많이 힘들었어. 엄마는 그 때 네가 살아서 나오기만을 기다리고 있었다." pic.twitter.com/i13ZsBEFgA — 하베 (@heiboe_bl) January 26, 2023

26日,利特通过个人YouTube频道直播与粉丝们进行互动,也提到自己的妈妈看完纪录片了。妈妈向利特表示:「你在军队时,最辛苦了对吧?妈妈也那么觉得。妈妈当时只盼望著,只要你能活著出来就够了。」听完这些话的利特,眼眶也不由得湿湿的。

之后,利特提到,其实「环境」也是很重要的。比如:现在有「空儿」(利特的可爱狗狗)的陪伴、保持运动、打高尔夫球、忙碌的工作和生活等,这些都可以让利特消除疲劳。

