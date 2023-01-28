[龙年兄弟]齐聚金钟国频道，热烈讨论去蒙古拍骑马综艺！张赫骑马酷似SHINee编舞，车太铉当众「假骑」丢脸到不行

金钟国Youtube频道近公开影片《龙属相俱乐部Forever》，金钟国、张赫、车太铉、洪京民、洪景仁这五位「龙年兄弟」齐聚一堂，证实不仅「三个女人一台戏」，五个男人也可以是一出精彩好戏XD

金钟国家健身器械不少却没有客用衣架，被吐槽外套没地方挂、都堆在一起。 只有车太铉轻车熟路地往衣服堆里一扔，顺势拿起沙发上小老虎头上的东西，大声问：「这是什么？ 内裤吗？」 金钟国小声：「是头带...」



五个人简单介绍相识经过后，车太铉说起2019年和柳演锡拍的电影《小汪汪》终於要上映，洪京民：「之前靠全智贤才火，这次又要靠狗狗啊？」



张赫和车太铉都有和动物拍戏的经验，回忆起来满是辛酸。 金钟国以为骑的是假马不会很难，车太铉表示难点不在这里：「电影《冠军》拍赛马戏份时上边是马头道具、下边是车，但问题是观众都是真人！而且是在真正的赛马运动员休息间隙拍，真的太丢人了！」



张赫拍太多古装戏已经总结出经验：要侧过身、模拟马儿奔跑的节奏上下摇摆。 金钟国大笑：「在跳《Ring Ding Dong》吗？」



张赫带头提议拍骑马综艺，甚至聊到去蒙古拍摄、骑马送快递外卖等相当具体的设定。 但金钟国认为旅游节目更优，车太铉起哄干脆去美国见见传说中的「金钟国的女人」XD

车太铉当场打电话给《龙属相俱乐部-顽童老友记》的金珉锡PD，金钟国本想劝他不要拍骑马综艺，没想到他很感兴趣，而且真的在研究去蒙古取景的可能性XD张赫解释 说骑马只是一部份，重头戏是露营闲聊之类，金钟国马上嫌累，车太铉：「那你不要骑，负责给马梳毛！」 张赫：「就像《暗行御史》里的马夫那样！」



节目最后还出现「to be continude」，果然短短一集放不下5个人聊天的盛况XD超期待第二集甚至第三集，骑马综艺也安排起来吧！



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